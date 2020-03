Anceis reaviva su asociación vecinal

Surgió en una reunión del proceso participativo Decidámolo Xuntos, con el que el Concello recaba propuestas vecinales para los presupuestos municipales. "Saltó la inquietud por parte de los vecinos, que nos dimos cuenta de que no estábamos recibiendo la información del Concello por no tener una asociación vecinal", explica Cristina Pinteño, presidenta de la Asociación de Vecinos San Xoán de Anceis. "En la parroquia hay asociaciones culturales o de amas de casa, pero no una de vecinos·", señala. Al interesarse por las fórmula para asociarse, "empezaron a aparecer los papeles" de una asociación vecinal que ya existía en la parroquia, cuya acta fundacional data de "mayo de 1979", pero que "permanecía inactiva desde principios de los años 90", señala la representante vecinal. Y decidieron reavivarla.

Con los estatutos modificados y aprobados desde el mes pasado y con una nueva directiva constituida, la asociación suma "sobre medio centenar" de asociados en la actualidad. "Estamos en proyecto de reactivación", apunta Pinteño. La presidenta celebra que entre los miembros actuales "conviven dos generaciones", al incluirse "vecinos que estaban en la asociación hace años o cuyos padres fundaron la asociación" y, al tiempo, vecinos llegados a la parroquia, muchos más jóvenes y varias "mujeres trabajadoras y con niños pequeños", como la propia presidenta, llegada a Anceis desde Jerez en 2008.

Pinteño considera que la variedad de perfiles que reúne la asociación puede servir de muestra representativa del cambio que ha vivido en estas décadas la parroquia. "En la directiva antigua no había ninguna mujer. Ahora somos cinco de los diecisiete miembros. Es poquito de todas maneras, pero es bastante significativo. Sobre todo, que la presidencia la lleve una mujer", celebra. Y cuenta divertida una anécdota que repite el "cliché" por el que mucha gente todavía relega en su mente a las mujeres de puestos de mando. "Hace poco tuvimos que ir a A Coruña al registro de asociaciones. Iba yo con el secretario. Y la funcionaria que nos atendió dijo: 'Ah, ¿venís el presidente y la secretaria? Y la tuve que corregir. El típico tópico", relata. "Estamos dándole un cambio un poco y queremos incluir más a las vecinas. Somos varias madres trabajadoras, la tesorera también. Y la contable lleva cosas de la parroquia. Es como un refresco para la asociación", apunta.

El deseo que llevó a reavivar la asociación es también uno de sus principales objetivos: estar más informados. Además, la asociación prepara propuestas para reclamar diversas mejoras en la parroquia, "sobre todo de cara a temas de accesibilidad de los vecinos". "Tenemos muchos caminos con maleza, cuando llueve se nos inundan carreteras, está pendiente cambiar el suelo al parque infantil situado frente al local social de A Rocha, que es una de las demandas de los vecinos en el Decidámolo Xuntos, pero hay que estar encima", sostiene la presidenta. Mejorar e incrementar las marquesinas de buses o "hacer hincapié en antiguas reivindicaciones al Ayuntamiento, como que el alcantarillado que llegue a todos los vecinos", mejora que demandan desde hace años los vecinos, figuran también en la lista de reivindicaciones.

"Tengo que mirar por mis vecinos y por mí", resume la presidenta, quien asegura tener "muy buena aceptación" de esa mezcla de "dos generaciones" que se da en Anceis. "Hay muy buena relación. Queremos seguir haciendo piña y reivindicando para la parroquia la misma calidad de vida que en una urbe", defiende.