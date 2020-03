"Desinteresadamente compartiu o seu saber e entregouse a mellorar as condicións de vida da parroquia", dí o monolito inaugurado onte na praza fronte á casa rectoral de Guísamo, ambos xa co nome de José García Verdía o cura políglota que promoviu a primera traída de augas á localidade en marzo de 1970, hai agora 50 anos. Ao acto acudiron familiares do párroco, representantes do Concello e da Asociación José García Verdía.