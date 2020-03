La Xunta agiliza el proyecto para ampliar y regularizar las naves de Grupo Caamaño

La Xunta agiliza el proyecto sectorial para regularizar y ampliar las instalaciones de Grupo Caamaño en Alvedro, en el concello de Culleredo. El proyecto prevé incrementar en un 57% la superficie actual construida, al proyectar una ampliación de edificaciones de 19.695 metros cuadrados de superficie, y clasificar como suelo urbanizable industrial, cuando en la actualidad la mayor parte del territorio del ámbito es rústico.

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, en su informe ambiental estratégico resuelve no someter al proyecto sectorial al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria, al no prever que suponga efectos ambientales relevantes, decisión que agilizará los trámites y plazos. El departamento autonómico sí sostiene que para "favorecer la integración de la propuesta en el medio, deberán adoptarse las medidas recogidas en los informes del Instituto de Estudos do Territorio y de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural".

El instituto insta a que el proyecto "diseñe una adecuada transición hacia el suelo rústico en el borde suroeste del sector". Ve positivo que se prevea una reserva de espacios verdes en las zonas linderas a los regatos y el mantenimiento de vegetaciones de rivera y la plantación de especies autóctona, lo que "minimizará los impactos visuales de las instalaciones, especialmente desde la carretera N-550 y el Camino de Santiago". Sostiene que "la propuesta no presentará una fuerte incidencia paisajística ya que se trata de una ampliación de un área industrial existente".

Patrimonio Cultural informa de que el proyecto sectorial afecta al trazado del Camino Inglés de Santiago, que discurre por la N-550 (carretera de Santiago) en el vial de acceso a las instalaciones. Entiende que los espacios libres previstos al este del ámbito "funcionan como amortiguación hacia el Camino", ya que, advierte, las instalaciones resultan visibles desde la ruta de peregrinación "especialmente los brillos asociados a la fachada acristalada". Reclama medidas de protección y vegetación autóctona para reducir el impacto visual.