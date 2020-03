El Consorcio cierra los puntos limpios y las oficinas de atención vecinal

El Consorcio As Mariñas cierra los puntos limpios y suspende el servicio de punto limpio móvil debido al estado de alarma por el coronavirus. El ente comarcal mantiene también cerradas las oficinas de atención al público, desde ayer y hasta nuevo aviso, y habilita el teléfono 981 78 47 04 para "consultas indispensables".

La entidad supramunicipal hace un llamamiento para que se cumpla el horario habitual de depósito de la basura, a partir de las 22.00 horas, y "se extremen las conductas cívicas". Cita entre las medidas que reclama cumplir "tirar la basura dentro de los contenedores, abstenerse de bajar muebles u otros enseres sin previo aviso y no saturar los contenedores con residuos no aptos como podas, etc".

Para atención al público, habilita varias direcciones de e-mail. Las consultas sobre la tasa de basuras deben dirigirse a registro@consorcioam.org; las de medio ambiente, a medioambiente@consorcioam.org; las relacionadas con el Plan Coordinador de Servizos Sociais, a gabinetepc@consorcioam.org o bien asesoriapc@consorcioam.org y para otras causas de administración general, info@consorcioam.org. La presentación de solicitudes o documentación debe realizarse en www.consorcioam.org.