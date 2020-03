Pleno de cuestionada urgencia

La Corporación municipal de Cambre celebró ayer un pleno extraordinario para corregir la documentación remitida al Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) para solicitar una subvención que permita renovar luminarias e instalar LED, sesión cuestionada por el grupo líder de la oposición, el PP, por realizarse en estado de alarma pese a que se ha decretado la paralización de los plazos administrativos. El Gobierno local explica que los técnicos municipales no pudieron garantizar que no se fuera a perder la ayuda si no se aprobaba ya la modificación de la documentación, por lo que decidió convocar la sesión plenaria, que se celebró a puerta cerrada y con los concejales sentados con mayor distancia entre ellos de la habitual, para lo cual parte de los ediles ocuparon los asientos que en los plenos habituales suelen destinarse al público.

El portavoz popular, José María Ábalo, cuestionó que el pleno tuviera que celebrarse ayer "poniendo en riesgo a toda la Corporación municipal". Señaló que la Fegamp indica en una instrucción que se suspendan los órganos colegiados. El Ejecutivo local apuntó que la instrucción deja margen a decidir a los concellos.

La modificación de los documentos se aprobó ayer con los votos a favor de todos los grupos salvo PP y BNG, que se abstuvieron. En el requerimiento presentado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía señalaba, por un lado, la necesidad de incluir en la documentación una relación de todos los centros de mando del término municipal, incorporando, en un apartado diferenciado, los centros de mando que se renovarían con la ejecución de este proyecto. Además, se solicitaba que un técnico municipal avalase toda la información proporcionada en los documentos presentados por el Ayuntamiento cambrés.

La iniciativa permitirá al Concello sustituir 2.061 puntos de luz en Cambre, O Temple, A Barcala y el polígono del Espíritu Santo. El Concello prevé que el IDAE pueda sufragar el 80% de los trabajos, 1.480.620 euros, mientras que la cuantía restante, 370.155,18 euros, procedería de las arcas municipales.