Culleredo registra un incremento en la demanda de ayudas de emergencia social

El Ayuntamiento de Culleredo ha registrado un repunte en la demanda de ayudas de emergencia social. En los dos últimos días, cinco vecinos que no eran usuarios del servicio han contactado con el Concello interesados en solicitar asistencia municipal para hacer frente a gastos básicos, como alimentación o pago de recibos o de alquileres, peticiones que el Concello vincula a los efectos de la situación generada por la pandemia el coronavirus.

Varias de las nuevas demandantes de ayudas de emergencia social eran empleadas del hogar que se han quedado trabajo, señala el Ayuntamiento, como consecuencia de las restricciones para frenar la expansión de la pandemia. Otro caso era una persona afectada por un ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) en su empresa. Estos vecinos han contactado con los servicios municipales para demandar sobre todo alimentos, explica el Concello, que atiende a 322 familias en emergencia social.

El servicio continúa en funcionamiento, garantiza el Gobierno local. Asegura que, en caso de continuar en aumento la demanda, se considerará "una prioridad", por lo que garantiza que habilitará los fondos necesarios para que nadie quede desatendido.

Otros concellos del área aseguran no haber notado todavía repuntes en la demanda de emergencia social. Afirman que el servicio sigue en funcionamiento, con las debidas medidas de seguridad. Oleiros, por ejemplo, ha espaciado las citas para evitar así la concentración de vecinos y no descarta entregas a domicilio. También Cambre ha hecho alguna entrega en casa. Bergondo ha comenzado a enviar por correo electrónico los vales de compra y ofrece llevar la compra a quienes no puedan desplazarse.