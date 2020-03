El propietario de una empresa que denunció el robo por parte de otra de la competencia de material para centros sanitarios asegura que todavía no lo ha recuperado. Afirma que, tras presentar denuncia a la Guardia Civil y que precintara el pedido, aún no se ha resuelto la tramitación judicial para recuperarlo. La Guardia Civil aclaró ayer que la mercancía está en el cuartel de Betanzos y que todavía no se ha podido entregar, tras informar el martes de que se había autorizado la devolución.