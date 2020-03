Por una cuarentena sin alquiler

"Quiero agradecer al propietario del edificio del Curruncho que, sin pedirle nada previamente, me ha llamado para decirme que no tengo que pagar el alquiler mientras dure esta situación. Gracias". Este es el emocionado mensaje que los responsables de la tasca O Curruncho, en Betanzos, difunden a través de las redes sociales para agradecer un desahogo que podría resultar vital para el futuro del establecimiento.

"No me lo esperaba", relata Manuel Cupeiro, responsable de O Curruncho. Agradecido, este hostelero cuenta que el propietario el que le animó a darle publicidad en redes a la cancelación del alquiler durante el estado de alarma, no por colgarse una medalla, incide, si no para animar a otros arrendadores a "hacer lo mismo". "Yo tengo otro negocio, pero hay gente que vive solo del bar", relata Manuel, que admite que son momentos de mucha incertidumbre para el sector.

Son ya tres los locales de Betanzos que han celebrado y agradecido públicamente en el Facebook Betanceiros en el Mundo a sus caseros que les hayan eximido del pago por el arrendamiento durante el tiempo que dure la cuarentena por el coronavirus. Con las persianas bajadas, y sin plazos para la reanudación de la actividad, son muchos los comerciantes y hosteleros que cruzan los dedos y aguardan con nerviosismo el balance del estado de alarma

La situación preocupa y mucho en el casco histórico de Betanzos, el corazón de la ciudad brigantina, que en los últimos tiempos ha registrado un repunte de la actividad que podría caer ahora en saco roto. Al menos, eso es lo que temen en la Asociación de Amigos del Casco Histórico, que ha difundido un comunicado por redes para pedir "altura de miras" a los propietarios y animarlos a, en la medida de sus posibilidades, renunciar al pago de los alquileres durante la cuarentena.

"Los propietarios de bajos comerciales de otros cascos históricos de España,ya están cancelando el cobro del alquiler a los comerciantes y hosteleros de la zona por un periodo de tiempo, para ayudarles en el momento de retomar la actividad. Desde la Asociación de Amigos do Casco Histórico de Betanzos os pedimos que podáis contribuir y sumaros a esta iniciativa. Entre todos y con el esfuerzo de todos, podremos salir adelante", animan en su comunicado.

Su portavoz, Juan Gómez celebra que ya sean tres los propietarios de bajos que han renunciado al cobro en la ciudad, según la información difundida por redes sociales, en concreto los propietarios de los bajos de O Curruncho, Chocolat y Como en Casa. "Vamos a vivir un momento crítico, si aparte del batacazo que nos vamos a llevar, agrandamos más el agujero vamos a tardar mucho en taparlo y volver a salir a flote", advierte Juan Gómez, que se muestra confiado en que los propietarios de bajos del casco demostrarán "altura de miras" y se sumarán a esta "cadena de paralización del alquiler".