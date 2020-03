Miño: el lujo de tener a una cantante profesional

"Mi pequeño balcón es mi salvación", afirma Chus Lestayo, confinada en un piso de la rúa A Carreira en Miño. Pero en realidad es ella la salvación del vecindario. Sale cada día desde que se inició el estado de alarma a cantarles para hacerles más llevadero el confinamiento. A su extraordinaria voz hay que sumar que tiene en casa material profesional, equipo de sonido, altavoces y micro, que ayudan a que sus interpretaciones suenen con calidad y a mucha distancia. Se ha hecho tan conocida, que la graban todos los vecinos y viandantes e incluso le piden dedicatorias para amigos y familiares. Ayer, por ejemplo, cantó el tema principal de Pretty Woman. Su repertorio son temas muy conocidos de los años sesenta a noventa como Only you, Killing me softly, Round the world...

Como su piso está muy cerca de la casa consistorial, su voz no ha pasado desapercibida para el propio Gobierno local, que ya prevé que Chus sea la que amenice las calles de todo el municipio en breve.

Chus Lestayo canta desde los 19 años, ha vivido en Miami (donde ganó un reality de canto) y Nueva York, regresó hace tres años, fue cantante en orquestas como Olympus, Cinema o Garibaldi, y ahora es solista. El coronavirus también ha afectado a su carrera. "Me hice autónoma hace diez días, acabé el paro en diciembre, y pagar hipoteca y alquiler... Pero cantar me alivia, estoy sola en casa. A la gente le está gustando que cante cada día, recibo muchos mensajes y peticiones de dedicatorias", explica.