Sada desinfecta as infraestruturas e lugares concurridos do municipio

O Servizo de Emerxencia Municipal (SEM) está a realizar tarefas de desinfección de infraestruturas e lugares concorridos do concello de Sada. Equipados con traxes de protección, guantes, gafas e mascarillas, xa desinfectaron estruturas como as paradas de autobús e os viais diante de zonas coma supermercados e farmacias, que permanecen abertos.

A concesionaria do servizo de limpeza viaria ademais está desinfectando outras zonas, ademais de lugares como os arredores do centro de saúde e as pasarelas. A concesionaria da recollida do lixo fai o mesmo cos colectores do lixo.

O Concello de Sada tamén anunciou que se puxo en contacto telefónico cos veciños maiores de 70 anos que viven sós e non teñen familia preto para ofrecerlles axuda de servizos básicos de alimentación e medicamentos.