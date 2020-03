"Tengo idea de retomar la creación de un punto de conciliación desde el Consorcio"

La concejala de Benestar Social de Cambre, la socialista Lúa Sanguiñedo, es desde el pasado mes de enero la nueva directora del Plan de Coordinación de Servizos Sociais del Consorcio As Mariñas. La cambresa, trabajadora social, releva en el puesto al oleirense y compañero de profesión Nacho Crespo, que dirigió el área social comarcal durante ocho años. "Como soy trabajadora social, se continúa con el perfil técnico", comenta Sanguiñedo, y asegura que "recoge frutos" del trabajo de Crespo, como el comité de ética, que "va a ser totalmente innovador".

¿Qué es el comité de ética?

Los ayuntamientos del Consorcio, los técnicos de servicios sociales, han realizado unos estatutos sobre la forma ética de tratar los casos, los expedientes que tengan. Se iba a presentar el miércoles de esta semana, pero con todo esto se aplaza.

¿Y propuestas de cosecha propia?

Ya se ha comentado en reunión política y con personal técnico: crear el servicio de emergencia social.

¿Como el de urgencia social, que había comentado la edil de Culleredo, Lupe Pombo?

Sí. Es más, se ha solicitado una cita a Yoya [Neira], la concejala de A Coruña, para que nos den información, porque tienen ya el servicio en funcionamiento y con una trayectoria. Para poder evaluar si podemos tener ese servicio como consorcio. Cada ayuntamiento por sí solo no podría llevarlo a cabo y puede ser propio del Consorcio. Lupe y yo, que tenemos buena relación y somos del mismo partido, siempre lo comentábamos desde fuera, que deberíamos tener este servicio. Y teniendo la oportunidad de liderar este plan coordinador, lo puse encima de la mesa. Y todos estuvieron de acuerdo en tenerlo. Como técnico, sé que te vas más tranquilo a casa si sabes que alguien sigue con el trabajo, con el expediente.

¿Otra propuesta suya que quiera intentar desarrollar?

Hace ya tiempo se intentó, y se dejó a un lado... Tengo idea de retomarla y crear un punto de conciliación, de encuentro, que los hay en A Coruña, Ferrol, o Santiago, en las ciudades, pero no lo tenemos ningún concello de aquí. Para exparejas con problemas de menores, etc. que no tengan que desplazarse tanto. Fijar un punto medio entre todos y que sea cómodo para todos los concellos.

¿Algo que quiera cambiar del funcionamiento?

El Consorcio conlleva recursos y servicios que no son propios municipales. La cuestión es cubrir necesidades digamos de mancomunidad que no puede un municipio por sí solo porque no son competencias propias, como estos servicios que te he comentado. Es una forma de cubrir más esas necesidades de vecinos que no viven en grandes urbes y no tienen tanta disponibilidad de servicios y recursos.

¿Tendrán que desarrollar medidas para paliar los efectos de la crisis por el coronavirus?

Lo bueno del Consorcio es que tiene muy buen contacto con los ayuntamientos. Estamos esperando a ver la magnitud de esta crisis. Vamos a apoyar a los vecinos en asesoramiento jurídico y en inserción laboral. Vamos a ver qué dimensión tiene en cada ayuntamiento y ver alternativas para ayudar a cuantos más vecinos, mejor. Después de esto, tendremos que variar ciertos aspectos.