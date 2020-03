Miño se va de verbena cada tarde

Cada día a las siete de la tarde en Miño se vivirá como en un 15 de agosto. Los vecinos no pueden salir al campo da festa por lo que será la fiesta quien vaya a ellos, concretamente será la voz de Chus Lestayo la que entre en las casas para hacerles olvidar, al menos hora y media, que estamos asediados por un virus. El pasado sábado tuvo lugar la primera sesión con las calles del casco urbano convertidas en un gran escenario y decenas de vecinos abarrotaron ventanas y balcones, dando palmas y vivas a la cantante, animándola y dándole las gracias mientras coreaban canciones como Kill me softly.

"Fue muy emocionante, hasta me puse a llorar", afirma Chus, que está sin trabajo y sin cobrar paro, pero realiza esta iniciativa de forma totalmente altruista y con la esperanza de que en otros concellos repliquen esta iniciativa, para lo que también se ofrece.

El Concello de Miño se ha implicado totalmente y puso a disposición de Chus una furgoneta de Protección Civil y una patrulla de la Policía Local que la escoltan, manteniendo todas las medidas de seguridad sanitaria requeridas. Esta cantante profesional, veterana de orquestas como Olympus o Garibaldi y que ganó un premio en un reality musical en Miami, instaló su equipo de sonido en la furgoneta y micro en mano, canta en medio de las calles. También coge el vehículo y con la ventanilla abierta y altavoces, se acerca a núcleos más alejados del casco urbano.

El objetivo es recorrer cada día una zona distinta y cubrir todas las parroquias, que nadie se quede sin música.Los miñenses aplauden a esta intérprete y le gritaron cosas como "guapa", mientras ella, micro en mano, entre canción y canción les cuenta cosas como: "No os conozco pero estoy sola en casa y hacéis que el día sea más llevadero y os lo agradezco de corazón. Después de que pase esto, os quiero poner cara a todos. Ánimo, chicos, os quiero".

Las calles de Miño serán así, según se han comprometido Lestayo y Concello, toda una fiesta cada tarde entre las siete y las ocho y media. Se admiten incluso peticiones de canciones. "Una chica me pidió que cantase un tema porque era su undécimo aniversario con su chico y él era muy tímido y no le dijo nada. Y les canté, mirando a su balcón, Ya no estás más a mi lado, corazón", explica. Ella está con sus vecinos, y cada tarde sacará nuevo repertorio a la calle, no falten.