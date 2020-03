Familiares de una mujer dependiente a la que atendía la auxiliar con coronavirus demandan agilidad en el test

El nieto de una de las usuarias de ayuda en el hogar de Betanzos a la que atendía la auxiliar con coronavirus denuncia que espera desde el viernes, día en el que les fue comunicado el positivo, a que le hagan una prueba a él, asmático, y a su abuela, de 93 años. Relata que llamó dos veces el viernes al teléfono 900400116 de información sobre el coronavirus y que en las dos ocasiones explicó que habían estado en contacto con una mujer infectada y que tanto él como su abuela pertenecían a grupos de riesgo. "Hoy volvimos a llamar y seguimos sin saber nada", lamenta este afectado, que permanece en aislamiento por precaución.

Este vecino se queja también de la precariedad de medios de protección con las que realizaron el servicio de asistencia a su abuela. Relata que desde la empresa le dijeron hace unas semanas que las mascarillas no eran obligatorias, pero responsabiliza también a la empleada, de la que, dice, llegó a presentar una queja por rechazar medios que la familia puso a su disposición como gel higienizante hidroalcohólico, mascarillas, guantes : "Me dijo que no hacía falta, que ya se traía los suyos ", relata este afectado en respuesta a las quejas de la propia auxiliar, que acusó a la concesionaria de no suministrar el material de protección necesario. Según la versión de esta trabajadora, que dice que no le han trasladado quejas de ningún usuario, ella se vio obligada a utilizar sus propias mascarillas dado que la empresa no comenzó a suministrar este material hasta el día 20, aunque no las homologadas para el servicio. Afirma además que la concesionaria solo les proporciona batas de tela, guantes bajos y las mascarillas del tipo FPP1 que desde el día 20 puso a su disposición el Concello de Betanzos, un extremo que confirman otras empleadas.

Más allá de apuntar a responsables, todas las partes coinciden en los problemas derivados del desabastecimiento generalizado de medios de protección. Un problema que afecta a todos los municipios y que ha sido denunciado en varias ocasiones por las propias trabajadoras de Betanzos y de otros concellos. El Ayuntamiento brigantino incide en que es responsabilidad de la empresa concesionaria facilitar estos medios, pero fuentes municipales relatan que, dado el desabastecimiento, proporcionaron al servicio 180 mascarillas desechables hace diez días y que espera poder suministras más medios en los próximos días.

Los problemas en lograr medios de protección para el personal que presta los servicios mínimos directamente o mediante concesión han sido denunciado reiteradamente por los concellos del área metropolitana.