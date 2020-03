Usuarios de ayuda a domicilio piden más material y coordinación

El positivo en coronavirus de una auxiliar del servicio de ayuda en el hogar de Betanzos ha avivado la preocupación por la falta de material de protección, un desabastecimiento que no es exclusivo de Betanzos, sino que se repite en todos los municipios del país y que implica un riesgo en un servicio que atiende a personas especialmente vulnerables.

En Betanzos, las responsables sindicales de la plantilla de ayuda en el hogar fueron las primeras en exigir más medios para reducir los riesgos, una necesidad que reiteró la auxiliar con coronavirus el domingo y a la que se sumaron ayer familiares de una nonagenaria que fue atendida por la trabajadora que dio positivo.

El nieto de esta usuaria apunta a la concesionaria que, relata, le dijo hace unas semanas que las mascarillas no eran obligatorias, y también contra la propia auxiliar, a la que acusa de rechazar medios que la familia puso a su disposición como gel higienizante hidroalcohólico, mascarillas, guantes : "Me dijo que no hacía falta, que ya se traía los suyos", afirma.

Más allá de buscar responsables, usuarios y trabajadoras consultadas por este diario, coinciden en la necesidad de minimizar los problemas derivados del desabastecimiento generalizado de material de protección y piden también más información sobre los protocolos y coordinación entre todas las partes implicadas.

El Concello de Betanzos expresó hace ya unas semanas su preocupación por la falta de medios que, recalca, le corresponde proporcionar a la empresa concesionaria del servicio. Desde el pasado 20 de marzo puso a disposición de la empresa 180 mascarillas desechables y espera ampliar la dotación en los próximos días.

El BNG emitió ayer un comunicado en el que apela a la necesidad de "extremar la coordinación del servicio para garantizar la seguridad de las trabajadoras y de las personas usuarias y sus familias". La formación entiende que se trata de una situación totalmente excepcional para la que no podía estar preparada ninguna empresa ni administración, pero incide en la importancia de garantizar medios y recursos apropiados para las trabajadoras, "vengan de la empresa, del Concello o de la Xunta".

A la espera de un test

El nieto de una de las usuarias que fue atendida por la auxiliar con coronavirus denuncia que espera desde el viernes, día en el que la empresa concesionaria les comunicó el positivo, a que le hagan una prueba a él, asmático, y a su abuela, de 93 años. Relata que llamó dos veces el viernes al teléfono 900400116 de información sobre el coronavirus para explicarles la situación. "Hoy [por ayer] volvimos a llamar, pero seguimos sin saber nada", critica.