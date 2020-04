Arteixo destina dos millones a ayudas para comercios y hostelería para paliar el cierre

El Concello de Arteixo ha aprobado una modificación del presupuesto de 2020 para repartir dos millones de euros en ayudas directas a autónomos, comercios y hostelería como compensación por el cese de actividad decretado por el Gobierno central para evitar la propagación del coronavirus. El objetivo de esta iniciativa es intentar paliar la falta de ingresos provocada por la crisis sanitaria. Esta partida empezará a repartirse como muy pronto en el mes de mayo, ya que antes debe entrar en vigor el cambio en las cuentas y ser aprobadas las bases que regulen la concesión de estas subvenciones. Arteixo es el primer concello de la comarca coruñesa en iniciar la aprobación de estas compensaciones.

Estas compensaciones servirán para pagar las cuotas de la Seguridad Social y una parte de los gastos de alquiler de los locales comerciales tanto al pequeño comercio como a los autónomos, según indica el Gobierno local.

El cambio en el presupuesto fue aprobado la pasada semana por el regidor arteixano, Carlos Calvelo, mediante un decreto, del que fueron informados los grupos de la oposición (PSOE, BNG y el edil no adscrito). De este modo, el Gobierno local contará con una partida de dos millones de euros en total que serán dedicados a ayudas a estos negocios, que sufren importantes pérdidas por no poder realizar su actividad con normalidad. Calvelo asegura que la finalidad de esta actuación es "intentar ayudar a los comercios, autónomos y hostelería" y que los técnicos municipales analizarán "caso a caso". "Hay que ver las necesidades", afirma. También recalca que no son "préstamos", sino ayudas directas.

El primer paso para que el Concello pueda conceder estas ayudas es la publicación de la modificación presupuestaria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Después el acuerdo estará expuesto quince días hábiles al público para que se puedan presentar alegaciones y deberá ser aprobado definitivamente. Al mismo tiempo, el Ejecutivo municipal elaborará las bases que regirán estas ayudas. El alcalde calcula que en mayo los interesados podrán empezar a presentar las solicitudes para acogerse a estas compensaciones. También señala que más adelante se realizarán más cambios en las cuentas para ampliar la cantidad de esta línea de ayudas.

Otra partida que el Gobierno local ha incluido en las cuentas son 300.000 euros para que Servicios Sociales disponga de más fondos para realizar diversas actuaciones contra el coronavirus.