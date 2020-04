Padres reclaman al Concello que abone parte de las ayudas de comedor directamente a las familias

Las ANPA de los colegios de Galán, San Xosé Obreiro de Meicende, del instituto y de las escuela infantil de Pastoriza reclaman al Concello de Arteixo que "habilite de forma urgente un sistema para proceder al abono directo de las ayudas de comedor de las que son beneficiarias las familias" de los centros educativos del municipio. Actualmente no se presta este servicio debido a los cierres de los colegios e institutos por la crisis sanitaria del coronavirus. Proponen que se abonen en el porcentaje que los corresponda "al estar los servicios paralizados y no tener que abonarse ese importe a las empresas prestadoras del servicio por el tiempo que dure esta situación". Las ayudas al comedor las concede directamente el departamento de Educación municipal. El Gobierno local, a consulta de este diario, asegura que "está dispuesto a que se haga de alguna manera el pago finalista a los padres", aunque con "las cautelas legales" que puedan existir. Asegura que busca la forma de poder legal de acceder a esta petición que han realizado estas asociaciones y padres a título particular.