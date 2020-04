La odisea de una cocinera de Miño: despedida y sin poder pedir el paro

Tramitar el paro se ha convertido en toda una odisea para Carolina Yuasen. Esta cocinera, que trabajaba desde hace siete meses en una hamburguesería de Miño, fue despedida el pasado 14 de marzo debido al decreto del estado de alarma y, desde entonces, intenta darse de alta en el Inem. Todos sus intentos hasta ahora han sido infructuosos.

La emergencia sanitaria ha convertido un trámite supuestamente sencillo en una carrera de obstáculos. El estado de alarma obliga a realizar todas estas gestiones por vía telemática: desde la oficina de empleo reciben la pre-solicitud individual de prestaciones por desempleo y envían día y hora para la hora y después llaman por teléfono o envían un correo electrónico al interesado, explica Carolina Yuasen, que denuncia que el Inem ha concertado ya hasta dos citas con ella, pero que siguen sin dar señales de vida.

Tras "cientos" de llamadas sin respuesta y dos citas telemáticas fallidas, Carolina teme perder la prestación por desempleo por tramitarla fuera de plazo.

Esta vecina de Miño relata que la primera cita data del 30 de marzo a las 12.00 horas y muestra un formulario de la oficina de Betanzos que indica que la cita se ha "concertado de manera correcta". "No se puso nadie en contacto conmigo", lamenta. Tras ese intento fallido, concertó una segunda cita. Desde el servicio de empleo la citaron ayer, 7 de abril, a las 11.00 horas. "Tampoco se ha puesto nadie en contacto conmigo", relata Carolina Yuasen:. "He llamado miles de veces al teléfono que tienen y nada. Es imposible hablar con nadie, ni siquiera me han enviado un correo", se queja.

