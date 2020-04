Estrella de revista a los 106 años

La abuela de Oleiros, Josefa Portela, Pepita, ha pasado de ser la más fiel lectora de la revista Pronto a convertirse, a sus 106 años, en una de las protagonistas de la publicación, compartiendo páginas con Las Campos, Ortega Cano, el Papa, Bisbal o la nueva hija de Enrique Iglesias y Anna Kournikova.

-Primero desayuna„ dice Pitusa, la hija de Pepita.

-No, no, primero miro la revista„ responde esta centenaria, A Vincoleira de Mera en Oleiros. Tras conocer su historia por LA OPINIÓN A CORUÑA, la revista se puso en contacto con ella y ayer pudo verse en una página entera de la publicación.

"Está encantada. Yo ya le he dicho: "Ya le subes a Belén Esteban" y me ha dicho: "No, compárame con otra, con esa no", que no le gusta la Esteban", explica Pitusa García. La vida de los toreros y sobre todo la reina Letizia, son los temas favoritos de esta oleirense entrañable que pasa el confinamiento en su casa con su hija y que a su edad, aún cose cada día.