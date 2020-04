La comarca mantiene once gasolineras en las que comprar comida en carretera

El confinamiento ha cerrado las cafeterías y restaurantes de las estaciones y áreas de servicio, pero muchas siguen expidiendo café, comidas frías y bocadillos aunque tenga que ser a través de una ventanilla. La guía del Ministerio de Fomento señala para la provincia de A Coruña 40 estaciones de servicio en las que se puede adquirir comida, si bien algunas de ellas aparecen repetidas. Aún descontando estas, la comarca coruñesa cuenta al menos con once puntos que mantienen el servicio.

En la propia ciudad hay siete estaciones en las que se da comida para llevar. Fomento afirma que seis ofrecen "comida preparada", además de bocadillos, pero este diario ha comprobado que se trata de sandwiches envasados y bollería, no servicios de restauración. Son la CRED Los Rosales, en la avenida de Gran Canaria; la Galimóvil Galicia de la avenida de Finisterre; la estación As Moas, en la avenida del Ejército; la estación de Someso, en el acceso al polígono de Pocomaco; la CRED de Elviña, en la avenida de Alfonso Molina; la CRED de Eirís, en la avenida de Monelos; y la estación de servicio de San Cristóbal, que se encuentra en la avenida del Ferrocarril.

Desde la CRED de Elviña indican que actualmente están vendiendo "más que nada, café y bollería, comida poca", aunque también expenden bocadillos por una ventanilla. Para la semana, quizás, reabra la tienda. Los clientes son, sobre todo, "policías, guardias civiles y sanitarios". José Manuel Sánchez Cancelo, expendedor en As Moas, señala que "no se vende mucho, no hay mucho particular" y que "más que nada vienen guardias civiles y policías, que pillan sobre todo café". Expiden sobre todo bollería y algún bocadillo.

En la comarca, los conductores pueden comprar bocadillos en la estación de GALP de la N-VI, en Oleiros, pasado Perillo y en la Galuresa de la avenida de Fonteculler, en Culleredo. En ese municipio, la CRED O Burgo, en la AP-9, ofrece el mismo servicio. En la página de Fomento figura otra gasolinera que el ministerio ubica en O Burgo, pero se trata de una estación de Abegondo.

Otro punto de A Coruña, ya en el oeste de la comarca, es la CRED Larín, situada en la parroquia del mismo nombre de Arteixo y en la carretera A-55; desde la estación confirman que venden comida para llevar. También se pueden comprar bocadillos en la Petronor de Paiosaco (A Laracha), en la C-552. Siguiendo por la Costa da Morte, hay otras dos estaciones que dan comida en Carballo y Coristanco, y una ya en la zona de Cee.

En el trayecto hacia Ferrol, la CRED de Miño, en la N-651, ofrece comida y bebidas calientes, mientras que el área de servicios de ese municipio, en la AP-9, si bien tiene el restaurante cerrado, expide cafés para llevar, así como pan, bocadillos, sandwiches y otros productos envasados. En un caso único en toda la provincia, también tiene duchas para los conductores en los baños, entre las 07.00 y las 23.00 horas. Siguendo hacia Lugo, es posible adquirir comida y bebida caliente en las CRED Coirós I y Coirós II, en la A-6. También se pueden comprar bocadillos Carburantes de Teixeiro, en la N-634.

También cinco en torno a las N-550 y la AC-524, entre A Coruña y Santiago, y otras nueve en la zona sur de la provincia. En la comarca de Ferrol hay otras dos.