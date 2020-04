Promotores tramitan un proyecto en Sada para ejecutar 16 casas

Propietarios de terrenos en el núcleo rural de A Cañota en Sada, justo detrás del centro educativo O Mosteirón, promueven un Plan Especial de Reforma Interior (PERI) para un área de 108.403 metros cuadrados de terreno que abarca 59 parcelas catastrales, 37 de ellas ya edificadas. Esta ordenación permitiría construir 16 nuevas casas (al ser la parcela mínima de 800 metros).

El plan general de Sada remitió una parte del núcleo de A Cañota a la redacción de un Plan Especial de Ordenación de Núcleo Rural (PEONR), un instrumento que existía en la derogada Lei do Solo de 2002. En esta zona el planeamiento no delimitó actuaciones integrales. El PXOM recoge un régimen transitorio para estos ámbitos remitidos a PEONR que supone que se les aplica el régimen de núcleo rural y con la particularidad de que si no hay alineaciones en los planos, como es el caso, no se autorizan parcelaciones ni nuevas edificaciones de particulares. Es decir, que ahora mismo los que quieran construir o parcelar en las fincas vacantes no pueden hacerlo, y por eso han promovido ante el Concello este plan de reforma interior que ahora la Xunta ha sometido a consulta pública.

Este PERI por lo tanto definirá alineaciones, abrirá nuevos viales en calles ahora sin salida e incluirá la ejecución de un equipamiento público (785 metros cuadrados) y una zona verde (un jardín y un área de juegos que en total suman 2.242 metros cuadrados).

Según la legislación, los propietarios tendrían que cederle al Concello el 10% del aprovechamiento tipo del área de reparto pero el equipo que ha redactado este plan especial afirma que en este caso se da la excepción: en las actuaciones integrales para las que el plan no contempla incremento de la superficie edificable respecto de las ordenanzas tipo del núcleo no hay que cederle nada al Concello (son 8.609 metros cuadrados de aprovechamiento máximo según ordenanza y 7.847 de aprovechamiento total según el PERI, dicen los redactores).

Este ámbito tiene todos los servicios aunque para construir las 16 nuevas viviendas sería insuficiente la infraestructura de abastecimiento de agua actual, habría que aumentar la sección de la tubería.

Esta zona de Sada es un área rural situada en una ladera orientada al nordeste que desde muchos puntos tiene vistas a la ría de Sada e incluso a Miño, al ser una zona muy elevada. Existen viales con una pendiente que llega al 19%, muy lejos del estándar que marca la legislación sobre accesibilidad.