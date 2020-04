Una cuarentena sin pagar el alquiler

Un cartel de un comercio de Arteixo anuncia que el propietario del local no le cobra el alquiler.

Un cartel de un comercio de Arteixo anuncia que el propietario del local no le cobra el alquiler. Víctor Echave

"La dueña de nuestra tienda no nos cobra el alquiler de este mes" o "Quiero darle las gracias a mi arrendador por negociar conmigo el alquiler comercial en esta situación de crisis generalizada". Esta son algunas de las frases que contienen carteles que pueden verse colocados en escaparates de comercios de Arteixo estos días. Han logrado que el propietario del inmueble no les cobre la mensualidad correspondiente al mes de abril debido al parón económico provocado por el coronavirus. En concreto, dos, al menos, una óptica y una tienda, están esta situación.

Es el caso de General Óptica ubicada en la avenida de Fisterra. Su encargada, Encina González, relata que recibió la buena noticia a través del correo electrónico. Le condonan el precio del mes de abril. "Mi casero es muy bueno. Siempre que pedimos algo, no pone problema", asegura. La responsable del negocio explica que igualmente tiene intención de intentar abonar esta mensualidad en cuanto el confinamiento se relaje y la actividad económica se recupere poco a poco.

En el caso de esta óptica, el estado de alarma le permite estar abierta al público, pero "por responsabilidad social" el establecimiento está cerrado debido a que en el desempeño de esta actividad requiere estar muy cerca de los clientes. Atiende, eso sí, urgencias de quien lo necesita previa cita por teléfono, según detalla Encina González. Por ahora no ha podido poner un cartel de agradecimiento a su arrendador, pero tiene intención de hacerlo.

Otra de las tiendas de Arteixo que ha conseguido que le perdonen el alquiler del mes de abril es Coccolate, situada en la calle Médico Amenedo Casabella. Se dedica a la juguetería educativa, papelería, regalos y libros. Debe permanecer cerrada por el estado de alarma, con lo cual no recibe ningún ingreso. La responsable del negocio, Inés Fanego, indica que en su caso le llamó "directamente el propietario" y le dijo que "no pagase la mensualidad" correspondiente a abril. "Es un señor encantador", afirma. La encargada de este negocio asegura que lleva cuatro años y que hasta ahora siempre había cumplido con las obligaciones del alquiler. Fanego ha puesto un cartel de agradecimiento que le había proporcionado el Centro Comercial Aberto en su local y también lo ha publicado en Facebook. Se muestra muy agradecida por esta buena acción. "Es una ayuda. Sin ingresos no se puede pagar. ", afirma.

Coccolate también se pasará también en las próximas semanas a internet. La gerente de este negocio explica que ya está "en proceso" para poder vender a través de una web a partir del próximo mes de mayo. "Lo tenía pensado antes. Es otra vía de venta", detalla. La tienda física se mantendrá abierta una vez se reinicie la actividad económica en todo el país.

El Centro Comercial Aberto de Arteixo ha publicado una guía de negociación de alquileres ante la crisis del coronavirus con el fin de que los negocios puedan disponer de una ayuda para hacer frente a las rentas de sus locales. En ella, se aboga por intentar negociar antes que esperar a posibles ayudas públicas y a intentar negociar reducciones de la rente frente a condonaciones.