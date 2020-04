Fotografías dende a ventá e moitos libros

A biblioteca do instituto Francisco Aguiar de Betanzos non para coas actividades a propoñer para levar mellor o confinamento e sobre todo para apostar pola cultura. Para festexar este 23 de abril, Día do Libro, fixeron un chamamento a toda a comunidade educativa, tanto actual como de outros anos, para animalos a compartir unha foto súa cunha lectura dun libro en Instagram. Xa empezaron varios integrantes da comunidade escolar, que mandaron fotografías lendo libros en estudios, terrazas e no xardín, ao lado de tulipáns e lirios.

Tamén acaban de levar a cabo unha iniciativa os alumnos de terceiro da ESO de Educación Plástica Visual e Audiovisual do instituto Francisco Aguiar de Betanzos puxeron en marcha, animados polo equipo da biblioteca e dirixidos polo profesor Xosé Manuel Rey, unha iniciativa que consistiu en fotografar a paisaxe que ven dende as súas casas.

Aparecen así edificios, praciñas, prados, un home cun EPI de protección nun xardín ou unha visión esborrallada polas pingas da choiva nos cristais. E sobre todo vense moitos ceos. Coas fotografías compuxeron un vídeo que colgaron nas redes unido a un poema de Billy Collins.