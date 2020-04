Culleredo edita un cómic con consejos para las salidas de los niños

El Concello de Culleredo ha editado un pequeño cómic dirigido a los niños del municipio con el objetivo de concienciarlos y animarlos de cara a las salidas a la calle que el Gobierno del Estado permitirá a partir de este domingo, 26 de abril. En las viñetas, se busca que los niños sigan una serie de recomendaciones básicas para realizar con la mayor protección estos paseos.

Con dibujos que evocan al aspecto urbano del Concello, el cómic apunta a consejos tanto durante las salidas como en su regreso. En la campaña se incide especialmente en que los pequeños hagan caso en todo momento a las indicaciones de los adultos que les acompañan, señala el Ayuntamiento.

El cómic recalca la necesidad de realizar las salidas guardando el debido distanciamiento con el resto de personas, por un máximo de una hora y evitando efectuar visitas o acudir a sitios concurridos como tiendas. También recuerda que no se puede entrar en parques infantiles. "Una de las preocupaciones manifestadas por los vecinos es que no se produzcan aglomeraciones. Para ello se incluye la recomendación avanzada por el Ayuntamiento de que, en la zona urbana, los residentes en números pares bajen en horas pares y los residentes en los portales impares, en las horas impares", explica el Concello. Recomienda también no tocar los pasamanos, no usar el ascensor si está ocupado ya y lavarse bien las manos y cambiarse de ropa al volver a casa. El cómic será enviado por el Concello junto con los deberes y material escolar que se entrega por las casas. También se publicará en los canales de comunicación municipales, como la web y redes sociales.