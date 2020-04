Comerciantes de la comarca piden ayudas y suprimir o aplazar tasas e impuestos

"Mucha incertidumbre" y "nervios". Así describen las asociaciones de la comarca el sentir general de comerciantes y hosteleros durante este parón forzoso. Ven preciso reanudar cuanto antes la actividad y medidas para mantenerse a flote. Este diario ha recabado algunas de sus demandas.

EArteixo. La Asociación Arteixo CCA (Centro Comercial Aberto) reclama la convocatoria de una mesa local de comercio para ayudar en la planificación de la recuperación a la economía local; ayudas al pago de alquileres y la liquidez y para las empresas que mantienen puestos de trabajo; equipos de protección individuales (EPI) para las empresas que siguen abiertas o la suspensión temporal de impuestos locales. Abogan también por conceder ayudas para el consumo a familias en riesgo para consumir en establecimientos locales afectados por la prohibición de apertura durante el estado de alarma, explica la presidenta, Paula Díaz. El Ayuntamiento de Arteixo ha aprobado esta semana ayudas de entre 1.800 y 3.000 euros para autónomos y pequeños negocios locales y calcula que llegarán a unos 700 empresarios. Prevé otras dos líneas de ayudas: una para los autónomos que hayan registrado una caída en su facturación aunque no hayan tenido que cerrar y otra para el resto de autónomos. La primera línea de ayudas se aprobó por unanimidad en un pleno realizado de forma telemática este jueves.

EBetanzos. Antonia Anido, presidenta de la Asociación dos Comerciantes e Empresarios de Betanzos (Acebe) relata que la relajación de los primeros días de cierre forzoso ha dado paso a una "inquietud latente", explica esta empresaria, que afirma que el nerviosismo es el sentir mayoritario de los comerciantes y hosteleros adheridos a Acebe. "Necesitamos que la gente empiece a consumir, esperamos que se recupere la normalidad lo antes posible", apunta esta empresaria, que apela a la importancia que tiene la hostelería en Betanzos: "atrae a muchísima gente", destaca. Pone el acento en la necesidad de agilizar los ingresos por ERTE y en que se devuelvan la cuota de autónomos. "No tienen sentido que la pasen cuando estamos cerrados por causas de fuerza mayor", incide. La asociación ha mantenido ya contactos telemáticos con el Gobierno local para trasladarle varias peticiones: la condonación de las tasas de agua, recogida de basuras o terrazas mientras los negocios estén cerrados así como del impuesto de circulación para aquellos autónomos que utilizan el vehículo por trabajo y la puesta en marcha de una "campaña fuerte de sensibilización y de un Marketplace , "como un pequeño Amazon de Betanzos". "No quisimos ser muy ambiciosos, pedimos lo que creemos que nos pueden dar", explica Anido. El Concello ya ha avanzado que no cobrará las terrazas de hostelería y que revisará los recibos de agua y recogida de residuos para que no se cobren durante el estado de alarma a todos los negocios que tuvieron que cerrar. El Ejecutivo plantea también campañas de dinamización y avanza que, al margen de las ayudas directas que pueda establecer, revisará las ordenanzas y tasas municipales, "especialmente las que puedan afectar más directamente a los comerciantes y hosteleros".

ECambre. La Asociación Cambre Empresarial apuesta por "aplazar, condonar o rebajar" pagos de impuestos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la tasa de basuras o el agua. "El Concello, dentro de sus posibilidades, parece que va a echar una mano", señala el representante de los comerciantes. "Vamos a reclamar todas las ayudas posibles, eso está claro, porque o nos echan una mano, o acabamos todos en el hoyo. Va a haber mucha gente que no va a volver a levantar la persiana", advierte el presidente de la Asociación Cambre Empresarial. La presidenta de la Asociación de Comerciantes de O Temple, Ana Fernández, considera que lo más urgente es garantizar los equipos de protección de cara a la reapertura. A nivel económico, asegura que "todas las ayudas van a ser pocas" y apunta que algunos socios de la entidad habían abierto hace solo dos años, después de "una crisis muy gorda, ahora que empezaba a repuntar la creación de comercios". El Ayuntamiento cambrés mantenido una reunión telemática con los comerciantes y estudia medidas de competencia municipal para ayudar a los negocios locales y ha creado un listado de establecimientos que continúan activos, que difunde en redes y la página web. La rebaja o exención de los pagos del IBI o la tasa de basuras suenan como las medidas más probables, según trasladan los comerciantes después de conversar con el Gobierno local, a falta de próximas conversaciones en que se concreten las medidas.

ECulleredo. El presidente de la Asociación de Comerciantes de Culleredo, José Luis Vilariño, reclama que se facilite información para que las empresas puedan adoptar las mejores medidas y optar a ayudas; que les ayude para cumplir la normativa de prevención de contagios; que se otorguen ayudas para la recuperación de negocios que han estado paralizados durante el estado de alarma y para el mantenimiento del empleo; cursos para saber cómo ha de cumplir las normas cada sector; y se que desarrollen campañas para concienciar a la gente de que compre en comercios de proximidad. El Ayuntamiento ha anunciado medidas de apoyo al relanzamiento del comercio local dentro de sus competencias para complementar las que impulsen el Estado y la Xunta. El Gobierno local aseguró al avanzar que ayudaría a los comerciantes que contactaría con ellos para concretar las líneas de apoyo.

ECurtis-Teixeiro. Las asociaciones de comerciantes y hosteleros de Curtis y Teixeiro apuntan a la necesidad de poner en marcha campañas de apoyo a los establecimientos locales. La de Curtis apunta que esta crisis ha reforzado la unión del sector e incide en la necesidad de información sobre los protocolos para reanudar la actividad con seguridad. "Tenemos que vender que un comercio seguro y poner en valor el comercio de proximidad", apuntan y destacan el apoyo del Concello. En Teixeiro, en la misma línea, apelan a la necesidad de que se permita una reincorporación escalonada del personal en hostelería. "Es importante que no tengan que empezar con todo el personal, no lo iban a soportar", apunta su portavoz, Ana Belén Gómez. El Concello avanza su intención de realizar campañas de promoción de los negocios locales y aboga por no anticiparse a la hora de aprobar ayudas y esperar a conocer las medidas del Estado y la Xunta para no incurrir en duplicidades. "Estudiaremos bonificaciones en tasas e impuestos una vez se reanude la actividad y en función de las necesidades", apunta el alcalde, Javier Caínzos.

EMiño. La asociación de empresarios entiende que el Concello atraviesa una situación económica delicada pero ve preciso que colabore en función de sus posibilidades. "Hay muchos negocios que van a tener problemas", apunta su presidente, Pablo Folla. El colectivo pide al Ejecutivo la petición que le trasladó el PP de asumir el coste de los alquileres de locales durante el estado de alarma (el 60% de los negocios asociados son propietarios, matiza) o de los recibos de agua o basuras, entre otros, durante el confinamiento. En colaboración con el Concello, la asociación pondrá en marcha una plataforma online de ventas la próxima semana, Mercaenmino. El Concello ya ha avanzado su intención de aprobar medidas de apoyo acompañadas de un Plan Estratégico de Desenvolvemento Local y el desarrollo de un manual de marca e imagen corporativa del comercio y la hostelería.

EOza-Cesuras. Las asociación Asoce destaca la implicación del Concello, que ha convocado ayudas para autónomos y pymes de marzo a septiembre de entre 1.000 y 2.500 euros con cargo a una partida de 75.000 euros. La secretaria del colectivo, Rosa Bahamonde, apunta a la importancia que no les pasen las cuotas de autónomos durante el cierre forzoso y de reanudar la actividad cuanto antes, siempre, recalca, con la "máxima seguridad". "Espero que permitan abrir antes al pequeño comercio que a las grandes superficies, porque es más fácil de controlar. Ojalá a partir de mediados de mayo podamos abrir, porque si no esto es insostenible", incide Bahamonde, que cruza los dedos para que la hostelería pueda abrir entre junio y principios de julio.

ESada. La nueva asociación de hosteleros y comerciantes de Sada, que aglutina a alrededor de 70 negocios, pide al Concello ayudas de 1.500 euros para autónomos que tuvieron que cerrar el negocio durante el estado de alarma y de 750 para los que vieron reducida su actividad. Piden también ayudas hasta fin de año de 200 euros al mes por cada hijo de menos de 16 años para autónomos en situación de cese de actividad y de 100 para los que hayan visto reducidos de forma notable sus ingresos por la emergencia sanitaria. Entrega gratuita de material de protección, creación de bonos para consumo local, creación de una web de venta online, supresión de tasas de terrazas durante 2020 y 2021 son otras de sus demandas. El Concello de Sada avanzó ya un plan de aplazamiento, fraccionamiento o condonación de los impuestos, recibos y tasas "en función de las situaciones concretas de cada persona o empresa" y "ayudas económicas directas encaminadas al mantenimiento de los puestos de trabajo en la villa" consensuadas con el sector y en función de las necesidades. Avanzó también la puesta en marcha de una plataforma de venta online y que estudia crear bonos para consumir en los establecimientos del municipio.