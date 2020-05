El cuarteto de clarinetes Clarinetutti, formación de la Banda Municipal de Música de Sada, editó un vídeo en el que sus componentes interpretan desde sus respectivos hogares el popular tema We are the champions, que inmortalizó el grupo británico Queen.

El grupo recuerda que la canción dice "todos nosotros somos campeones y nos mantendremos luchando hasta el final" para animar a la población en la lucha contra el coronavirus, tras lo que manifiesta al final del vídeo: "Volveremos".