Inmobiliarias del área: "La gente ahora busca más casas con finca o pisos con terraza"

Más de un mes y medio de confinamiento ha cambiado "los deseos" de los ciudadanos con respecto a sus viviendas. Inmobiliarias de la comarca coruñesa aseguran haber percibido un repunte del interés por casas con terreno o pisos con terraza a raíz de la crisis sanitaria, en comparación con la tendencia de antes de la pandemia.

"Todo esto ha cambiado un poco los deseos de la gente. Buscan más casitas con fincas pequeñas. También pisos con terraza", comenta Óscar Fondevila, gerente de la inmobiliaria Profonta, con oficina en Betanzos y que tiene inmuebles a la venta en toda la comarca coruñesa y hasta el área de Santiago. "Precisamente hoy [por ayer] atendí a una persona que me pedía lo mismo: una casita con finca. Buscan precios accesibles", comenta Fondevila.

El Amor Hogar, inmobiliaria de Vilaboa, aseguran haber registrado también un notable incremento del interés por este tipo de propiedades. "Hasta el lunes no abrimos, pero el 95% de los contactos por la web son para preguntar por fincas o casas. Y también hay algunos propietarios que tenían sus casas en venta ahora ya no quieren venderlas, porque no se sabe cuánto va a durar esto", asegura uno de los responsables, Enrique Amor. "Si algo vamos a rascar este verano, va a ser con fincas o casas. Nadie está preguntando por pisos, cuando era lo más habitual y más común", afirma Amor.

"Llevamos solo dos días, pero sí que la gente comenta que piensa en el cambio de un piso a una casa. Y hubo alguna llamada de gente que está pensando en vender su piso para irse a una casa, además de que se están moviendo más los terrenos en zonas que antes se veían como más apartadas", explican desde Apremar, inmobiliaria con oficinas en Oleiros. "En Mera por ejemplo, que estaba más a desmano que otras zonas... Ahora la gente abre más la horquilla, por precio y porque ya no les parece tan lejos. Gente que ya pensaba en cambiarse se está decidiendo por una casa y parejas con niños que se apañaban en un piso con dos dormitorios ahora ven claro que necesitan uno de tres", detallan.

En la inmobiliaria Mp3 Plus, de Cambre, coinciden en haber registrado un mayor interés por la zona rural y por casas frente a los pisos. Aseguran, además, que recibieron varias llamadas durante el confinamiento e incluso peticiones de visitas a inmuebles aunque hasta esta semana no se podían realizar.