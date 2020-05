Los ingresos de los taxis de Arteixo caen un 80% al no viajar Inditex

La alerta sanitaria ha golpeado de lleno al sector del taxi en Arteixo. Sus ingresos han bajado entre un 80% y un 90% al paralizarse los viajes que realizaban las empresas asentadas en el polígono de Sabón, en especial Inditex, que generaba gran parte de esos desplazamientos que daban trabajo a los conductores del municipio. Desde que comenzó la pandemia en marzo, la situación es muy mala, ya que poca gente utiliza este servicio y en estos días los taxistas apenas han notado mejoría.

Ayer poco antes de las 13.00 horas, 10 de los 15 vehículos que trabajan actualmente (hay 26 licencias en total), según relatan taxistas del municipio, se encontraban a la espera de clientes en la parada de Arteixo, en el cruce de la avenida de Fisterra con la de Caión. La cola era larga. Hay poco trabajo. Uno de los que estaba allí es José Manuel Rodríguez, que asegura que la situación está "muy mal" porque el "80% de la facturación era Inditex", que redujo su actividad presencial en Sabón y sus trabajadores no realizan viajes. "Hay muchos taxis y poca demanda", afirma este conductor. Relata que estos días puede estar haciendo dos carreras por la mañana y otras dos por la tarde.

"Trabajamos mucho con Inditex. Puede ser un 80% o un 90%", afirma otro de los taxistas, Óscar Queijas. Pero estos ingresos se esfumaron en marzo con el coronavirus y ahora la carga de trabaja es muy baja. Ahora la situación es mala. Este profesional del sector señala que "a lo mejor ahora echas cinco horas para hacer un viaje" y que ese desplazamiento puede ser de unos tres euros y medio. En su caso también coincide el número de viajes al día, entre cuatro o cinco como mucho.

Los taxis de Arteixo no solo trabajaban con Inditex, sino que también lo hacían con otras firmas de Sabón. Antonio Catrufo explica que hacía viajes para Pescanova o Facet Ibérica, pero ahora "no les dejan salir". Su bajada de ingresos está entre el 80% y el 90%. También denuncia que el Gobierno central no concede ayudas al sector del taxi, que debe afrontar los mismos gastos que antes con pocos ingresos.