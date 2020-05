Coronavirus en A Coruña | Concellos del área suspenden las tasas por ocupación de terrazas y permiten ampliarlas

Ayuntamientos del área metropolitana coruñesa impulsan diversas medidas para apoyar a las empresas y autónomos locales en la crisis generada por la pandemia. La hostelería y la venta ambulante son dos de los sectores en los que han puesto el foco varios concellos, como Cambre, que prevé aprobar en un pleno extraordinario el próximo miércoles la suspensión de las ordenanzas fiscales correspondientes para así eximir del pago de tasas por ocupación de espacio público a los hosteleros con terraza y a los vendedores en ferias y mercados al aire libre. Arteixo estudia hacer lo propio. Otros ayuntamientos del área han dejado sin efecto también el cobro de la tasa por terrazas o prevén devolver los pagos correspondientes al periodo de estado de alarma, mientras que ningún otro planea por ahora suprimir el cobro a los vendedores ambulantes.

►Cambre. El Gobierno local cambrés llevará a pleno extraordinario telemático el miércoles la propuesta de suspender a las ordenanzas número 16, para la ocupación de terrenos de uso público con puestos, barracas, espectáculos, atracciones o recreo y por mesas y sillas con finalidad lucrativa, y a la 23, que regula la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público con motivo de la venta ambulante. Pretende eximir a hosteleros y vendedores ambulantes de los pagos correspondientes a 2020 para "paliar las consecuencias económicas del Covid-19 entre el tejido comercial y hostelero del municipio". De aprobarse este punto, las normativas quedarían suspendidas de forma temporal desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y hasta el 31 de diciembre de este año. El Concello apostó también desde las primeras semanas por permitir ampliar la superficie de las terrazas.

►Arteixo. El Concello arteixán estudia la viabilidad de suspender también el cobro de las tasas por terrazas y venta ambulante. El Gobierno local asegura que aguarda un informe de Intervención para saber si el departamento municipal ve viable la bonificación del 100% de estas tasas. De no ser posible eximir del pago completo, se bonificaría "al menos el 90%, lo máximo posible" y durante todo el año, asegura el Ejecutivo municipal, que se mostró favorable a permitir ampliar la superficie de las terrazas en los casos en que fuera posible.

►Betanzos. El Concello betanceiro asegura que no cobrará por la ocupación de terrazas de hostelería. El Gobierno local autorizó la ampliación del espacio que ocupan para facilitar el distanciamiento entre clientes. En cuanto a la venta ambulante, afirma que no se cobrará por las ferias que no se han podido celebrar.

►Oleiros. En Oleiros, las medidas fiscales aprobadas por el Ayuntamiento para hacer frente a la crisis por el coronavirus incluyeron que "la tasa por la utilización privativa del dominio público con mesas y sillas (terrazas) se minorará por el periodo correspondiente al estado de alarma". "En el caso de haberse realizado el pago, se podría solicitar la devolución de la parte correspondiente a dicho periodo", añade el texto.

►Culleredo. El Ayuntamiento estudia a nivel jurídico la posibilidad de suspender el cobro de la tasa de terrazas este año. Además, desde las primeras semanas anunció que colaboraría para ayudar a los hosteleros a ampliar la superficie de atención en el exterior. Para la venta ambulante, prevé que se celebren dos feirones al mes en vez de uno y que uno de ellos se centre en que puedan vender sus productos los comercios locales, y no tanto los vendedores ambulantes de los mercados habituales.

►Sada. El Ayuntamiento de Sada asegura que estudia ampliar la superficie de terrazas por zonas, aunque todavía no ha concretado la medida. El PP sadense llevará al próximo pleno, el jueves 28, una moción en la que reclama que el Concello modifique los espacios públicos disponibles para permitir incrementar el número y la superficie de las terrazas y modifique la ordenanza reguladora para hacerlo posible; que resuelva las solicitudes de permiso con la máxima celeridad posible; y que suspenda la ordenanza fiscal para eximir del pago de la tasa por terrazas todo el año y se consideren las ya cobradas como a cuenta del próximo año.

►Bergondo. El Concello de Bergondo carece de ordenanza de terrazas. Además, afirma el Gobierno local, todas se encuentran en suelo privado.

►Abegondo. El Ayuntamiento abegondés carece también de una norma reguladora de las terrazas.

►Carral. El Concello carralés asegura que estudia medidas para ayudar a hostelería y comercio, pero aún no las ha puesto en marcha.

►Miño. El Ayuntamiento carece de ordenanza de terrazas desde que se derogara en 2011, para ayudar a los hosteleros tras la crisis de 2008.