Arteixo, condenado a pagar 300.000 euros por un convenio urbanístico de hace 15 años

El Concello de Arteixo incluyó en el último suplemento de crédito una partida de 500.279 euros bajo el epígrafe de sentencias. La partida incluía el pago de una compensación a la anterior concesionaria de la escuela infantil de Pastoriza y el abono de 300.279 euros por la demora en cumplir un convenio de 2005, bajo el mandato del popular Manuel Pose, para la cesión de terrenos en el entorno del paseo fluvial.

Los herederos del propietario que hace ya 15 años cedió terrenos para la construcción del paseo fluvial reclamaron en el juzgado una indemnización por el incumplimiento del acuerdo, que le reconocía a cambio un aprovechamiento urbanístico de 2.262 euros en otra finca de la misma unidad de actuación. El convenio estipulaba que, si en cuatro años a contar desde la aprobación del plan general no se le podía entregar la edificabilidad pactada, el dueño de los terrenos tendría derecho a una indemnización por el valor equivalente.

Han pasado quince años desde ese acuerdo y el plan general que en aquel momento estaba ya "en redacción" sigue aún sin fecha de aprobación. El Concello alegó sin éxito en el juicio que no correspondía indemnizar a los herederos del propietario "dado que no está aprobado el plan general". Los jueces del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no aceptaron ese argumento al entender que esa "interpretación literal" "no es admisible dado los resultados injustos que genera". "Una de las partes cumplió íntegramente y el Concello pasó a disponer de un terreno sin que, en más de diez años, haya satisfecho la contraprestación pactada y esta situación es contraria a las exigencias de equidad", concluyeron los magistrados en una sentencia de 2018.

Los jueces se oponen en cambio la cuantía que exigían los afectados, que reclamaban un millón de euros. El Alto Tribunal concluye que la indemnización debe fijarse por el valor de la edificabilidad en el momento del incumplimiento y no de la firma del convenio y que debe tomarse como referencia 2015, cuando se presentó la reclamación. La cuantía final ha sido fijada en 300.279 por técnicos municipales.

El Concello tuvo que pagar otra indemnización de 120.000 euros por incumplir otro convenio del 2000 para ejecutar el paseo fluvial.