Poesía en tiempos de pandemia

Paris Joel lo tenía todo planeado. El pasado 25 de marzo en As Torres de Oleiros iba a presentar su segundo poemario, La Aldaba del Verano, con música y autores invitados, toda la cartelería lista. Pero llegó el coronavirus y el confinamiento y todo quedó en suspenso. Pero este veterano y conocido cantautor de Sada (que trabaja en la radio municipal de Oleiros) se lo tomó con humor. Y con música.

"Me cogió de lleno esto, así que el libro ahora está a la venta solo a través de la Editorial Celya y en la librería López de Sada. Pero como quería darles las gracias a todos los que me siguen a través de las redes sociales, o me etiquetan, que leen lo que pongo cada día en mi blog, en estos momentos tan duros, pues es de agradecer que la gente se acuerde de la cultura, y por eso los domingos a las siete de la tarde hago un encuentro en streaming a través de mi perfil de Facebook , con poesía y canciones", explica Paris Joel, que en 2017 publicó su primer poemario, Dictados para un salvamento emocional.

"Este segundo poemario lo escribí en el verano de 2017, en aquella primavera que hizo tanto calor, un verano adelantado, que es el eje para los poemas, escritos en verso libre".

El prólogo de la obra incluye escritos de varios cantautores y del escritor Rodolfo Serrano (padre del cantautor Ismael Serrano).

"En la desescalada faltan algunos deportes y los músicos, que serán los últimos. Y las salas de conciertos lo están pasando realmente mal, no les compensa tener un aforo reducido. Y lo mismo pasa con las editoriales pequeñas como la mía, el comercio... Yo no escribo poesía para ganar dinero, la escribo porque me gusta y conque me dé para editarla, ya está. Que hoy en día hay personas que lean poesía ya es un puntazo", destaca este sadense que ha dejado un poco de lado la música en favor de la poesía.

Este autor fue el organizador de muestras de cantautores como las ediciones del Sadautor de Sada o el Clanautor y en 2007 representó a Galicia en el Primer Festival Internacional de Cantautores de Pamplona. Ha sido un nombre habitual en conciertos por toda la comarca durante muchos años. Su paso a la poesía, tan relacionada con la música, ha sido natural, y además confiesa que le gusta aún más.

"Es más gratificante la literatura que la música, te da muchas alegrías. El mundo de la música es más difícil y más ingrato", señala este autor, que apunta que el mundo de la música posiblemente sufra un cambio radical a causa de la pandemia.

"Tengo compañeros que dan conciertos en streaming con calidad, previo pago. Puede que sea el futuro", señala.