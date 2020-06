Betanzos, obligado a readmitir a los dos trabajadores de la grúa

El Concello de Betanzos aprobó el pasado mayo por decreto readmitir al segundo de los trabajadores de la grúa, que perdió su empleo hace ya dos años tras la decisión del Gobierno local de poner fin a la concesión de ORA y retirada de vehículos de la vía pública.

El Ejecutivo municipal ha tomado la decisión tras sendas sentencias judiciales que dieron la razón a los empleados y obligaron al Concello a optar entre dos opciones: readmitirlos o indemnizarlos. El Gobierno municipal defendió sin éxito en los juzgados que no estaba obligado a subrogar a los trabajadores dado que no tenía previsto prorrogar el servicio y que los trabajos de retirada de vehículos, muy contados, eran encargados a una empresa.

El juzgado no acogió sus argumentos y, en base a un cambio en la ley de contratos, concluyó que los dos empleados tenían derecho a ser subrogados dado que el servicio se seguía prestando. A consulta de este diario, el concejal de Personal, Diego Fernández, apuntó que si se opusieron a mantener a los empleados fue porque no tenían previsto inicialmente sacar de nuevo a concesión el servicio y detalló que desde el término del contrato solo habían recurrido a la grúa en casos muy puntuales: "tres en 365 días", detalló. El edil explica que, a la vista de la sentencia, han optado por readmitir a los empleados en lugar de indemnizarlos dado que el Concello dispone ya de una grúa, lo que le permite realizar el servicio con medios propios.

El hecho de que el Concello dispusiese de grúa y no pusiese en marcha el servicio propició las críticas de la oposición durante el pasado mandato. El Ejecutivo municipal argumentó entonces que no disponía de personal cualificado en la Relación de Puestos de Trabajo para prestar este servicio y que la conocida como ley Montoro no le permitía contratar a nuevo personal y avanzó su propósito de incluir el puesto de conductor en la RPT para encomendar la labor a algún operario municipal con la cualificación necesaria.

Finalmente no ha sido necesario. Según informan desde el Concello, actualmente solo un empleado presta el servicio, dado que el otro readmitido está de baja.