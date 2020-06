Sada prohibirá las hogueras en zonas públicas y cerrará playas en San Juan

El Concello de Sada informó ayer de que precintará las playas en la noche de San Juan y que no permitirá utilizar los espacios públicos para realizar hogueras o "concentraciones lúdicas". El Gobierno local apela a la necesidad de extremar las precauciones para "evitar cualquier tipo de rebrote por el coronavirus". "La pandemia no terminó a pesar de que se están registrando unas cifras alentadoras y por eso no es momento de relajarse en las medidas con eventos que puedan reunir a cientos de personas", apuntan desde el Ayuntamiento sadense en un comunicado remitido a los medios de comunicación.

"No solo no se celebrarán las hogueras de San Juan de forma oficial, tampoco se celebrará de forma oficiosa", añaden desde el Ejecutivo municipal, que avanza que no programará ninguna actividad lúdica el 23 de junio "por responsabilidad y en cumplimiento de la normativa y recomendaciones sanitarias".

Con su anuncio de que cerrará las playas, el Concello se suma a las medidas anunciadas ya por otros municipios, como Oleiros o A Coruña, que tampoco permitirán bajar a los arenales. El Ayuntamiento oleirense aclaró que la prohibición de hacer hogueras en zonas públicas no implica que no se puedan hacer en fincas particulares, aunque con el preceptivo permiso.