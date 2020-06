Eva sube al podio de OT 2020

Operación Triunfo 2020 ha llegado a su fin y Eva Barreiro, la concursante coruñesa -de Carnoedo (Sada)- de la edición más larga y accidentada del talent show de TVE, ha terminado en tercera posición (23% de los votos) después de batirse en duelo contra dos de los favoritos del programa: Flavio (32%), medalla de plata y Nia (45%), ganadora de este año.

La joven estrella de Carnoedo, que a sus 19 años supera a otra coruñesa que también llegó a la final de Operación Triunfo como Sabela (quedó cuarta pero sacó un sobresaliente en galeguidade), llegaba al último programa de una OT marcada por el parón y reapertura de la academia por la pandemia del coronavirus como protagonista de la última polémica del programa y después de vivir una de las evoluciones más destacadas de esta atropelleda entrega.

Pese a que no estaba entre las favoritas para llevarse el título de ganadora, Eva defendió en la gran final de Operación Triunfo 2020 tres canciones que mostraron su versatilidad y personal estilo. Se presentó en primer lugar con la canción People Help the People, de Birdy y que se lo dedicó a su padre.

El segundo tema que Eva presentó en la final de Operación Triunfo 2020 fue con el que hace cinco meses se presentó en el escenario del programa de TVE: Let's twist again, de Chubby Checker. Tras interpretar el resto de los finalistas sus respectivos temas -I like it (Nia), Lobos (Hugo), Catalina (Anaju) y Your man (Flavio)-, fue a medianoche, y después de una positiva valoración del jurado, cuando se cerraron las líneas de votación y Roberto Leal desveló los nombres de Anaju y Hugo como cuarta y quinto finalista, respectivamente.

Sabiendo ya que Eva estaría en el podium final de Operación Triunfo 2020 tan solo quedaba defender la última canción de la noche: Dumb, el tema que compuso en la Academia y que en Youtube acumula más de un millón y medio de reproducciones.

No pudo vencer a los dos favoritos en las apuestas, Flavio y Nidia, que después de defender sus propuestas se repartieron el segundo y primer puesto respectivamente.

Cerca de las 2 de la madrugada, Roberto Leal, acompañado de Famous, leía el nombre de una emocionada Nia, quien, con lágrimas en los ojos, agradecía el apoyo de sus abuelos, su familia y sus compañeros: "Mis expectativas se han superado con creces", reconocía la ganadora antes de cruzar, por última vez en la edición, la famosa pasarela de Operación Triunfo.

En esta gala final, en la que actuaron Famous, último ganador del programa, Lola Índigo y La Oreja de Van Gogh, también estuvieron presentes el resto de los concursantes de la edición, que se unieron a los cinco finalistas para cantar Sal de mi, como homenaje a las víctimas de la Covid-19, al inicio de la gala y el himno de la edición, Díselo a la vida, para cerrar la noche.