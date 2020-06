Miño no autorizará hogueras en la playa por San Juan y Sada tampoco, al precintar todos los arenales

El Gobierno local de Miño anunció ayer que no autorizará hogueras de San Juan en espacios públicos, tal y como indica en un bando municipal, al ser imposible controlar el aforo. No se podrán realizar por lo tanto en las playas, solo en terrenos privados y tras pedir permiso. Las lumeiradas no podrán tener más de tres metros de altura ni estar a menos de 25 metros de una casa. Tampoco se podrán realizar si hace viento, es obligatorio tener algún medio de extinción, no emplear acelerantes de ningún tipo ni marcharse hasta la completa extinción del fuego. El Concello de Sada también impide el uso de las playas y las precintará en la noche del 23 de junio, además de en el resto de espacios públicos. El Ejecutivo sadense no ha programado ninguna actividad lúdica por las fiestas de San Juan para cumplir las recomendaciones sanitarias. Sí permite las hogueras en fincas privadas, notificando primero al Ayuntamiento el nombre del propietario del terreno, DNI, y dirección.