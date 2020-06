Avanza la tramitación de la línea de alta tensión que atravesará media comarca

Red Eléctrica de España presentó al trámite ambiental en 2016 su proyecto de aumentar la capacidad de abastecimiento en Galicia mediante nuevas infraestructuras, entre ellas una nueva línea de alta tensión entre Abegondo y la subestación de Eirís en A Coruña, unos treinta kilómetros de cableado, todo aéreo menos la parte coruñesa (se soterró cuando se quitó la torreta del castro de Elviña). Concellos como Abegondo y Culleredo presentaron alegaciones a este proyecto, mostrando su total rechazo a todas las alternativas planteadas por afectar a hábitats importantes. En 2017 se trasladaron las alegaciones para ser contestadas y desde entonces concellos y particulares que las formularon, no han sabido nada, ni si se las estimaron o no. La compañía no ha explicado aún qué fue de las alegaciones.

Red Eléctrica, sin embargo, ha continuado con la tramitación del plan teniendo en cuenta que su proyecto de planificación eléctrica para Galicia era de 2015 a 2020, es decir, que este año la compañía pensaba tener construida la subestación de Abegondo y el tendido.

El hecho de que la empresa continúa avanzando en el proyecto es que solicitó, y obtuvo la autorización de la Consellería de Economía, Empleo e Industria, para ampliar ya la subestación de 220 kilovoltios de Eirís y su conexión con la que prevé construir en Abegondo, de doble circuito. Una actuación que la propia empresa señala que es para "apoyo a la distribución de energía eléctrica para garantizar el suministro a la ciudad de A Coruña y provincia". Este permiso es para ir obrando en Eirís. El presupuesto de esta obra es de, 2,2 millones de euros. El proyecto prevé un tendido de alta tensión atravesando varios concellos con torretas de hasta 71 metros.