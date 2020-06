Cambre obligará a llevar botellas para limpiar orines de las mascotas

El Concello de Cambre prevé modificar la ordenanza de limpieza viaria para obligar a los propietarios de mascotas a que limpien los restos de las defecaciones o orines de sus animales en la vía pública. El Gobierno local llevará a pleno el próximo día 25 la propuesta de cambio, que exige llevar una botella con agua para eliminar restos de orines de los espacios públicos y mantiene las sanciones de hasta 750 euros por incumplir la norma.

La modificación que plantea el Ejecutivo cambrés modificará la redacción de la ordenanza de limpieza viaria para exigir que los propietarios de mascotas vayan "provistos de bolsas para recoger las deposiciones que puedan realizar los animales, que deberán depositar en el colector de residuos orgánicos" Además, dicta que "deberán llevar una botella con agua para verterla sobre la zona donde estos orinen o realicen sus deposiciones". El texto que se propondrá a la Corporación municipal recomienda, además, "diluir unas gotas de vinagre en el agua para una mejor limpieza de la zona afectada".

El cambio en la redacción de la ordenanza incluye pasar a considerar como infracción leve el "tirar en la vía pública pequeños residuos, tales como chicles, restos de frutos secos, colillas, papeles, envoltorios, etc.". Además, plantea añadir un apartado para que se considere también infracción leve "no recoger inmediatamente las deposiciones realizadas por un animal de compañía en la vía pública, así como no limpiar los lugares donde se realicen las deposiciones o orines". Contravenir estas indicaciones supondrá la imposición de multas de 750 euros, como ya prevé para infracciones leves la ordenanza, que prima sobre la norma municipal que regula la tenencia de animales domésticos o salvajes en cautividad -con sanciones de hasta 300 euros-, por ser posterior la de limpieza y por tratarse las deposiciones de mascotas de "una cuestión que afecta a la salubridad, higiene y ornato de los espacios públicos", detalla el texto.

La propuesta justifica la modificación porque "la experiencia en la aplicación muestra que la regulación que contiene no es suficiente para dar respuesta a todos los problemas", por lo que aboga por regular "la forma en que se debe proceder a la limpieza de los lugares afectados". El texto señala que se ha registrado un "aumento importante" de animales de compañía en los últimos años. La concejala de Servizos, Elisa Pestonit, afirma que se reciben quejas a diario por "comportamientos incívicos" y confía en que el cambio en la ordenanza "implicará reducir los problemas de suciedad y mal olor".