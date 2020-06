Concellos renuncian a verbenas y prevén una programación alternativa sin aglomeraciones

Las medidas de seguridad previstas para evitar la propagación del coronavirus han llevado a los concellos de la comarca coruñesa y comisiones de fiestas a renunciar a las tradicionales verbenas. Aunque la Xunta se abre a permitir su celebración a partir del 1 de julio con una serie de medidas todavía por concretar y que, según ha trascendido, incluirían un aforo máximo de mil personas, los concellos y organizadores de los festejos ven inviable programar conciertos de orquestas con esas condiciones.

Los ayuntamientos de Culleredo y Arteixo ya avanzan que este año no se celebrarán los tradicionales festejos del Santiago Apóstol. A lo largo del verano habrá, dicen, una programación "alternativa" para no quedarse sin fiestas. Un portavoz del Gobierno local cullerdense explicó que están "definiendo" una "programación cultural en las calles", en parte "con artistas relacionados con Culleredo, aunque no exclusivamente". En Arteixo también prevén alternativas, como cine al aire libre, pequeños conciertos y actividades para los más pequeños.

El presidente de la comisión de fiestas de O Burgo, Manolo Regueira, incidía ayer en la imposibilidad de celebrar los tradicionales festejos en este contexto. "No se pueden hacer. ¿Cómo se van a hacer? ¿Qué clase de verbena hay con mil personas y con separación? Eso no es una verbena, es un concierto. ¿Y quién corre con esa seguridad, ese protocolo? En O Burgo, con la Panorama, la París de Noia o el Combo Dominicano se juntan 15.000 personas tranquilamente. Hay que olvidarse de todo, sería un riesgo. Eso es incontrolable", lamenta Regueira, que apunta además que "los feriantes no van a dar el dinero que daban porque no habrá tanta gente " y que tampoco sería viable el ambigú.

En Betanzos ya han destinado parte del presupuesto de la Feria Medieval y las fiestas patronales de agosto a ayudas a autónomos y pequeñas empresas afectadas por la emergencia sanitaria y explican que todo apunta a que no podrán hacerse eventos tradicionales dada la necesidad de evitar concentraciones. El Gobierno local ya anunció hace semanas la suspensión de la Feria Medieval no se pronuncia aún sobre festejos clásicos, como el lanzamiento del globo o los Caneiros, aunque deja claro que la emergencia sanitaria por el Covid-19 tendrá una "gran afectación" en las fiestas. El Concello avanza que analiza ya alternativas para que la ciudadanía pueda disfrutar de una programación festiva y suavizar el impacto en hostelería y comercio.

Sada también renuncia a verbenas y grandes conciertos. La concejala de Cultura, Paola Mondaca, explica que la "idea es tener actuaciones y actividades de pequeño formato" en "diferentes puntos de Sada" y, a ser posible, de forma simultánea para "evitar aglomeraciones".

El Concello no quiere renunciar tampoco a la Feria Modernista que se celebra a finales de julio. A consulta de este diario, el Ejecutivo municipal avanza que tiene previsto hacer un "guiño" a esta popular cita estival, aunque todavía no ha concretado la programación, que tiene previsto consensuar con asociaciones vecinales y culturales y con comerciantes y hosteleros. La idea inicial, explican, es reducir la celebración a un único día, en el que se celebrarán actividades similares a las tradicionales en esta feria modernista, pero en pequeño formato. Sada celebrará también las fiestas del Carmen el 18 de julio. No habrá sardiñada, pero sí procesión, misa, mercado marinero y un pequeño concierto como animación.

Concellos como Cambre mantienen la incógnita sobre algunas de sus citas más emblemáticas. El Gobierno local evita aclarar si prevé celebrar, aunque sea a pequeña escala, el Rock in Cambre, el popular festival de agosto. Este diario preguntó hasta en tres ocasiones durante las últimas semanas al Ejecutivo por sus planes, pero se han limitado a responder que ya lo anunciarán (normalmente los trámites para la contratación arrancaban por estas fechas). Tampoco aclara el si prevé celebrar la romería Galaicoi.

Las comisiones de fiestas de Oleiros, en concreto las de Mera, Santa María, Dexo o Iñás ya han anunciado también que no habrá verbenas, ni fuegos artificiales o las populares churrascadas. En Santa Cruz planean algo a pequeña escala y, según explicó el alcalde, Ángel García Seoane, en Lorbé planean alguna actividad y en Santa Ana mantienen la misa.

Miño celebrará sus fiestas patronales con conciertos de músicos locales cerca de los locales hosteleros, espectáculos familiares y de circo y fuegos artificiales.

En Curtis, las comisiones de fiestas de Paradela, Foxado, Teixeiro (Festa da Xuventude y patronales), Santalla, Fisteus, Illana, Xabriño y Curtis, emitieron un comunicado conjunto en el que anuncian que suspenden las fiestas de este año 2020 por "prudencia y responsabilidad". En Carral no saben qué pasará con las fiestas del Socorro, que se celebran en septiembre. Explican que mantienen la partida para la Festa da Empanada y que su celebración dependerá de las recomendaciones sanitarias en ese momento.