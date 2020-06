"Los premios quieren decir que el centro está muy vivo, eso no es flor de un día"

Enhorabuena. La Consellería de Educación ha premiado los tres proyectos de innovación presentados por el instituto Universidade Laboral. Supongo que estarán contentos.

Claro, muy contentos. Eso quiere decir que el centro está muy vivo, que el profesorado está muy implicado y que participa y hace trabajos muy importantes. Porque además son unos trabajos que están dotados económicamente muy bien. Y nos va a servir para tener una dotación muchísimo mejor en el centro en cuanto a medios. Estamos muy contentos. Pero bueno, esto no es una flor de un día. Llevamos sacando trabajos y premios durante los últimos años y estamos muy satisfechos con el enorme trabajo que han hecho los profesores. El trabajo se hizo previamente a la pandemia porque había que presentarlos en una fecha. Ahora, a partir de septiembre, se van a realizar, a llevar a cabo.

¿Cómo?

Lo que presentamos fueron proyectos; ahora, con esta dotación económica, se van a llevar a cabo, con lo cual vamos a conseguir una dotación muy importante y cosas que no teníamos, como la simulación de calderas de gas. En este caso es más un premio didáctico: vamos a hacer un aula en la cual los alumnos van a poder hacer las prácticas con una simulación real de caldera de gas. Y los otros dos son de un proyecto muy en la línea ecológica y nueva, de fuentes de agua inteligentes para promover que no se use plástico.

¿Ya habían ganado más veces estos premios?

Sí. El año pasado uno, el anterior dos. Este año, los tres. Quiero agradecer mucho al profesorado su implicación, que estamos muy vivos. Y sobre todo con una pandemia. Hemos realizado unas pruebas de acceso a ciclos masivas, antes de las Abau, con 123 inscritos en una de ellas, a ciclos medios, a la que asistieron 80, alumnos de fuera del centro, y hemos experimentado la situación del centro y creemos que está muy bien preparado para la pandemia.

¿Por qué?

Hemos hecho una entrada y salida única al centro que no coinciden, hemos puesto unas alfombras desinfectantes de los calzados, el centro se recorre siempre en un solo sentido para evitar los cruces... Debido a que es un centro que lleva 54 años, las aulas son amplias y con una distancia de 1,5 metros podemos meter entre 22 y 25 alumnos en cada aula. Y tenemos un sistema de limpieza muy experimentado. Creo que lo tenemos muy bien preparado. Nunca se sabe, si las condiciones se endurecen, claro que tendríamos problemas. Pero en el salón de actos podemos meter hasta 80 alumnos y hay otros dos espacios grandes. Somos un centro que tiene medios. En ese aspecto estoy muy contento. Hicimos esas pruebas y funcionó todo, los sistemas de prevención, a las mil maravillas.

Encaran curso sin Bachillerato.

Sí. El Bachillerato evidentemente va a cambiar de ubicación, aunque queda dentro de la Universidade Laboral; va a ir al edificio de la familia de Marítimo-Pesquera. Por mi parte y la dirección de la Laboral, estamos dispuestos a la máxima colaboración con el Rego de Trabe para que los alumnos noten lo menos posible el cambio. Estamos trabajando, la Consellería está haciendo las obras de adaptación, y van a muy buen ritmo gracias a que han podido adelantarlas. Los alumnos van a seguir dentro de lo que es el recinto, van a poder entrar por nuestras puertas si el Rego de Trabe quiere, disponer de la cafetería, incluso podemos llegar a un acuerdo sobre el uso de la biblioteca.

¿Cómo quedan los profesores?

Los profesores afectados de Bachillerato en principio van a ser adscritos al Rego de Trabe.

¿Los chicos y los profesores ya están conformes?

Ninguno estamos conformes con la solución, pero lo que vamos a intentar es minimizar los cambios lo más posible. Y la próxima semana empieza la solicitud de plazas. Vamos a aumentar la oferta de ciclos y esperamos tener buena demanda.