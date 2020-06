Sada lleva a pleno hoy las bases de las ayudas por el Covid con informes desfavorables

El Gobierno local de Sada elevará hoy a pleno las bases de las ayudas con las que aspira a paliar las pérdidas que han sufrido los autónomos y pymes durante el estado de alarma. Como ya informó este diario, el Concello repartirá entre los afectados 800.000 euros y las ayudas oscilarán entre los 750 y un máximo de 1.500 euros. Las bases llegan a pleno tras ser dictaminadas favorablemente en comisión informativa por Sadamaioría, BNG, Alternativa dos Veciños y PSOE.

Las propuesta se somete a debate con informes desfavorables de Secretaría e Intervención, que ya habían manifestado sus reparos al modificativo de crédito aprobado en una sesión anterior para habilitar los fondos. El PP, que defendió en el anterior pleno que era mejor una fórmula como los microcréditos en lugar de ayudas directas, desveló ayer la existencia de los reparos de los habilitados nacionales en un comunicado en el que le afea al alcalde, Benito Portela, que someta a debate una propuesta "con tantas deficiencias".

Uno de los puntos que cuestiona la secretaria municipal, y que le llevan a oponerse a las bases, es la competencia del Concello para establecer este tipo de subvenciones. La funcionaria advierte además de que los ayuntamientos solo podrán asumir competencias que no le corresponden si no se pone en riesgo la sostenibilidad financiera y previo informe de la Consellería de Facenda, dado que si no el acuerdo podría ser declarado nulo de pleno derecho. El Ejecutivo municipal defiende que las ayudas se incardinan en las medidas extraordinarias que recoge la legislación por situaciones "de grave peligro para el conjunto de la población" y apela a un escrito de la Dirección Xeral de Réxime Xurídico Local que, a consulta del Concello, da luz verde a la aprobación de esta subvenciones "siempre que en el expediente quede acreditado que no se pone en riesgo la sostenibilidad del conjunto de la Hacienda Local".

El Ejecutivo que preside Benito Portela defiende que estas ayudas son similares a las aprobadas por concellos de todos los signos políticos para paliar los efectos de la pandemia y defiende la necesidad de actuar ante la grave situación generada por el Covid. El PP pone el acento en que la Xunta da el visto bueno a estas ayudas si no suponen un riesgo para la economía municipal e incide en que Intervención advierte en su informe que esta operación "implica inestabilidad presupuestaria". Los habilitados nacionales inciden además en que es preciso aprobar antes un plan estratégico de subvenciones y ven preciso concretar o modificar ciertos de las bases.