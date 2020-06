Denuncian que seis personas okupan una vivienda abandonada en Perillo

Una pareja mayor y otra joven con dos niñas pequeñas okuparon ayer viernes una vivienda abandonada en Perillo, cerca del viaducto de Copigal. Los propietarios ya presentaron denuncia ante la Guardia Civil, pero al tener menores no pueden ser desalojados.

"La Policía Local ya fue allí dos veces y les identificaron, pero por ahora no se puede hacer nada y nos vemos impotentes. Fui a hacerles fotos para aportar pruebas y me insultaron, me dijeron que si entraba me iban a poner fina, por lo que también denuncié las amenazas. Es una construcción vieja, inhabitable, sin luz ni agua, el piso se puede venir abajo. Por fin habíamos tenido interés de un cormprador, estaba casi firmado, y ahora pasa esto. Yo no tengo trabajo, esto era una oportunidad de tener algún dinero. ¿A nosotros quién nos ampara?", denuncia Nuria Fernández.

Los okupas ya hacen vida familiar en esta vivienda. Esta mañana tenían la colada tendida, a través de una ventana se veía un portátil, y uno de ellos trajo cafés de un local cercano para desayunar. Han cerrado con candado el portal de la finca (la casa está tapiada y entran por el terreno anexo), y avisan dentro cuando van a entrar para que les abran.