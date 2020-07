Betanzos anuncia la suspensión del lanzamiento del globo de Betanzos tras descartar varias alternativas

El Concello de Betanzos anunció hoy la suspensión de las fiestas de agosto. por la emergencia sanitaria Como era previsible, este San Roque no se celebrarán la jira de Os Caneiros, ni habrá conciertos ni verbenas. Tras estudiar diversas alternativas, el Ejecutivo local ha decidido suspender también su festejo más emblemático: el lanzamiento del globo. "Hemos intentado alargar la toma de esta decisión pero es la única que podemos tomar. Era algo con lo que ya contábamos en las últimas semanas, pero siempre quedaba un halo de esperanza", apunta la alcaldesa, María Barral, que no ve viable celebrar el lanzamiento sin público, como pedían algunos vecinos. "Aunque redujésemos el aforo de la plaza y hiciésemos restricciones en los accesos, entendemos que no es posible garantizar plenamente la seguridad ni evitar el efecto llamada", sostuvo la regidora.

María Barral explicó que se barajaron varias alternativas que fueron descartadas. Entre otras, una proyección del globo tipo mapping en un punto que pudiese verse desde varias zonas de Betanzos: "Hemos hablado con varias empresas, pero es algo técnicamente imposible de realizar a día de hoy con unos resultados óptimos". Otra posibilidad que estudiaron fue la de soltar globos biodegradables con la imagen del aerostato de papel. "No era una buena opción desde el punto de vista de protección medioambiental", incidió Barral.

El Gobierno local explica que la decisión de suspender las fiestas de agosto fue consensuada con todos los grupos de la oposición (PP y BNG). La alcaldesa comunicó también la decisión con el encargado de lanzar el aerostato, Emilio Pita, quien, explican desde el Ejecutivo, "vio lógica la decisión por la situación y la incertidumbre que provoca la aparición de nuevos brotes en otras zonas".