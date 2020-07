Muere una mujer en la playa urbana de Sada

Una mujer de unos setenta años ha muerto hoy en la playa urbana de Sada (Sada Nova). Un particular dio la alerta a las 15.15 horas, pero cuando llegaron los sanitarios y los efectivos de emergencias y Policía Local no pudieron hacer nada para salvar su vida. Según relataron testigos a este diario, fue el marido el que se encontró el cadáver de su mujer flotando en la orilla. La fallecida no sabía nadar y todo apunta a que pudo sufrir un desvanecimiento cuando se refrescaba las piertas en la orilla.

La playa no contaba con socorristas en ese momento, el puesto estaba cerrado y los efectivos de salvamento se encontraban en el arenal vecino, el de As Delicias, y cuando se enteraron de lo ocurrido ya era demasiado tarde. El alcalde, Benito Portela, que se desplazó hasta el arenal y que atendió a estec diario visiblemente afectado, explicó que estaba previsto que los sanitarios se incorporasen el lunes y admitió que el arenal no disponía en ese momento de socorristas porque es la playa menos concurrida y los once efectivos de salvamento se habían distribuido entre otras playas con más afluencia, en concreto Arnela, Cirro y As Delicias.

De momento, se desconocen las causas de la muerte, que deberá esclarecer la autopsia.