Fallece una mujer en la playa de Sada

Una mujer de unos setenta años murió ayer en la playa urbana de Sada (Sada Nova). Un particular dio la alerta al 112 a las 15.15 horas, pero cuando llegaron los sanitarios, los efectivos de emergencias y los agentes de la Policía Local no pudieron hacer nada para salvar su vida. Según relataron testigos a este diario, fue el marido el que se encontró el cuerpo de su mujer flotando en la orilla. La fallecida, de iniciales S. L. V. , no sabía nadar y todo apunta a que pudo sufrir un desvanecimiento cuando se refrescaba las piernas en la orilla. Se trata de solo una hipótesis, será el examen forense el que aclare finalmente lo sucedido.

La playa no contaba con socorristas en ese momento, el puesto estaba cerrado y los efectivos de salvamento se encontraban en el arenal vecino, el de As Delicias, y cuando fueron alertados de lo ocurrido ya era demasiado tarde.

El alcalde, de Sada. Benito Portela, se desplazó hasta el arenal al ser alertado de lo ocurrido y atendió a este diario visiblemente afectado. El regidor explicó que estaba previsto que los sanitarios se incorporasen el lunes y admitió que el arenal en el que se produjo el fallecimiento no disponía en ese momento de socorristas porque es la playa menos concurrida del municipio y los efectivos de salvamento se habían distribuido entre otras playas con más afluencia, en concreto Arnela, Cirro, San Pedro y As Delicias. Sada dispone en total este verano de once socorristas, según explicó Portela.

De momento, se desconocen las causas de la muerte de S. L.V., que deberá esclarecer la autopsia. Testigos de lo ocurrido sostienen que todo ocurrió muy rápidamente. Explican que el marido se encontraba con ella, que se distrajo un momento y cuando volvió la vista hacia ella la vio flotando junto a la orilla.

La fallecida era una mujer muy conocida en el municipio. A lo largo de la tarde han sido numerosas las muestras de pesar a través de las redes sociales. Residentes en el municipio han criticado también a través de las redes la falta de socorristas en este arenal urbano.