La ORA se retrasa un verano más en la playa de Miño

La ORA llega un año más con retraso a la playa de Miño. El sistema de rotación de estacionamiento, que debería estar en funcionamiento desde el 1 de julio, sigue sin fecha. El Concello cambió la ordenanza a finales del pasado mes de mayo para suprimir la tarifa única de 4 euros al día y poner en marcha un sistema de pago fraccionado mediante parquímetros, tal y como recomendaba el Valedor do Pobo. La norma, que debería aplicarse en julio y agosto, está todavía pendiente de aprobación definitiva.

No es la primera vez que la ORA de playa se aplica con retraso en Miño. La pasada temporada, este sistema estival de rotación de vehículos no comenzó a funcionar hasta mediados de julio. Un año más, el retraso ha vuelto a generar confusión entre los visitantes.

El PP criticó ayer que, a solo unos días de finalizar el mes de julio, el Gobierno local todavía no haya puesto en marcha la ORA en la zona conocida como el triángulo. Los populares exigen también al Ejecutivo que aclare los motivos por los que no aplica mientras tanto la ordenanza vigente, que estipula una tarifa por día (4 euros por coche y 15 por autobuses) y critican que los residentes, aunque pagan 12 euros por una tarjeta por aparcar, "no tienen asegurado el sitio" porque no se les ha reservado plazas.

El Ejecutivo municipal atribuye el retraso en la puesta en marcha de la ORA de a playa a la alegaciones presentadas por el PP a la nueva ordenanza. Los socialistas afirman que los populares presentaron sus sugerencias casi al término del plazo y avanzan que se celebrará mañana, viernes 24, un pleno extraordinario para desestimar las alegaciones y aprobar la norma de forma definitiva. Una vez aprobada por la Corporación, la ordenanza entrará en vigor con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

El retraso de la ORA no es el único motivo de discordia estival entre Gobierno local y oposición. El PP critica también la "ineficiente" desinfección de los cuatro aseos repartidos entre Playa Grande , Ribeira y Perbes. Los populares atribuyen estas carencias a que solo se hayan contratado este año dos operarios para esta tarea mientras que antes había una persona para baño. El Ejecutivo niega deficiencias en las labores de limpieza de los aseos. Afirman que se realizan cinco limpiezas diarias y que los organismos competentes de Sanidade han confirmado que se cumplen los protocolos establecidos por la Covid.