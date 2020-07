Oleiros nombrará hijo adoptivo a Rafael Astor, ingeniero municipal más de 20 años

El Gobierno local de Oleiros propondrá al pleno nombrar hijo adoptivo del concello al que fuera durante más de veinte años ingeniero municipal, Rafael Astor, "una persona que deja huella en Oleiros sin duda", sostiene la propuesta, que se lleva hoy a comisión informativa. El Ejecutivo municipal quiere otorgar la distinción a Astor, jubilado desde 2012, por sus "cualidades profesionales y humanas demostradas durante su larga trayectoria municipal, cumplidas siempre de forma admirable" y destaca su labor en la creación de parques y plazas, en el diseño de redes de agua, sumideros o viales y su papel como "uno de los grandes artífices de la vía ártabra" y del parque metropolitano.

El Concello propone el nombramiento como hijo adoptivo de Astor por "su trabajo desarrollado, dedicación y contribución personal a favor de este municipio, que excedió las obligaciones propias de su cargo de ingeniero municipal, contribución sin duda a al incremento de un prestigioso, ya de por sí, Concello de Oleiros". Alaba que "su sensibilidad a la hora de diseñar proyectos y ejecutar obras" permitió "mejorar los núcleos históricos, manteniendo sus singularidad; primando la preservación de los árboles singulares por encima de las alineaciones de las calles; el diseño de rincones con encanto en paseos y plazas, etc.".

Cita el Ayuntamiento "la recuperación de las ruinas del Parque da Capela; la creación del Parque José Martí, rehabilitando una zona totalmente degradada hasta convertirla en el parque más hermoso de Galicia; el Parque da Lagoa de Mera, utilizando las traviesas del ferrocarril para delimitar el espacio natural, evitando así la degradación de su entorno natural; la recuperación de la chimenea de la antigua fábrica de ladrillos; los paseos costeros de la ría de A Pasaxe y de A Fábrica, transformando las ruinas en un hermoso centro cultural; el paseo y el parque de As Galeras, respetando en este ámbito también y en su totalidad el espacio natural; al igual que en el paseo costero de Mera o en el Balcón de Maianca". "En definitiva, kilómetros y kilómetros de sendas para uso y disfrute de los vecinos y, cómo no, para mejora de la seguridad en la circulación de los peatones, adaptándose al entorno de cada lugar, llenando las calles de árboles creando hermosas alamedas, como en la avenida de Che Guevara, velando para impedir las talas de árboles singulares como en la avenida de Miguel Hernández, de titularidad autonómica, o las de la Rúa do Pazo y Rúa Miraflores, de la Diputación", señala. El Concello destaca también de Astor "su bagaje cultural, su capacidad creativa, su orgullo de sentirse un oleirense más, pero ante todo su honradez al frente del área de Obras Públicas municipales, por lo que lo considera "digno merecedor de este reconocimiento".