"El transporte público ha sido un maltratado y estigmatizado durante esta crisis"

El nuevo mapa de rutas de autobús diseñado por la Xunta supondrá una auténtica revolución en la comarca de A Coruña tras más de medio siglo con las mismas concesiones. Nuevas líneas y más frecuencias son algunos de los cambios que traerá. El director xeral de Mobilidade de la Xunta en funciones, Ignacio Maestro, ha sido el encargado de coordinar su puesta en marcha.

¿El nuevo mapa de rutas les ha dado mucho trabajo?

Este trabajo se inició en el año 2016, no es exactamente el plan de transporte. En el año 2016 debido a una sentencia del Tribunal Supremo hay un cambio sustancial en la mecánica que teníamos con las concesiones y nos lleva a aprobar una ley que es la que dice que se va a redactar un plan de transporte público de Galicia. Este plan se redacta a principios del año 2018. En base a él se redactan una serie de proyectos, que se han dividido en dos fases. Hay una fase que se hizo el año pasado y la otra que está en licitación ahora. Eso proviene de que en el año 2016 renuncian una serie de empresas a sus concesiones. Eso obliga a licitar en un máximo de dos años. Las que no habían renunciado han ido en la segunda fase, que estamos ahora con ella.

Para la zona de A Coruña, ¿qué novedades trae el nuevo plan?

Estamos buscando una adaptación de unas concesiones que provenían de tiempos inmemoriales a una realidad que ha cambiado.

Dice tiempos inmemoriales, ¿a cuándo se refiere?

Los contratos son de los años 80 y 90. Realmente las concesiones son desde el principio del transporte público, de los 40 y 50. Aquí en A Coruña conocemos el bus de Sada es el de Cal Pita. Ahora han ido cambiando por adquisiciones. El de Transportes Finisterre era toda la vida el de Arteixo. Esas concesiones siguen a día de hoy prestando servicio con ligeros cambios, porque ha habido compras y adquisiciones de empresas. Buscamos adaptar el servicio a la realidad, que ha cambiado físicamente y en población alrededor de A Coruña. ¿Principales novedades que trae el plan? Nuevas líneas y nuevas frecuencias. Mejor calidad del servicio, estamos buscando autobuses más nuevos y accesibles, mayores comodidades desde el punto de vista de información al usuario.

¿Y cuáles son las nuevas líneas que decía?

Una de las mayores novedades son tres líneas que unen Sada, Cambre y Carral con el hospital Abente y Lago, pasando por el Materno como por el Chuac. Otra de las demandas era la atención a primera y última hora en el aeropuerto de Alvedro. Se han ampliado los horarios. Había una demanda histórica que nos llegó varias veces de los vecinos de la zona de Vilaboa para entrar hacia los hospitales, al Materno y al Chuac. Eso se va a atender. Hay otras líneas perimetrales. Normalmente las líneas de las concesiones históricas eran radiales y accedían a la ciudad. Realmente responden a la mayoría de desplazamientos de la población, pero sí que hay desplazamientos perimetrales que no se podían hacer. Vamos a hacer una línea circular alrededor de la ría de O Burgo. Va a permitir hacer transbordos con otras conexiones. Vamos a hacer una línea que una Sada con los polígonos de Espíritu Santo y Cambre y llegue hasta el aeropuerto de Alvedro. Es una mejora significativa. La otra perimetral es unir Arteixo con los polígonos de Agrela y Pocomaco, la universidad y llevarlo hasta A Barcala. La reordenación de algunas conexiones. Sada era atendida por dos concesiones, Cal Pita y Eliseo Pita. Ahora se unifican, lo que permite mejorar conexiones con Mera.

¿Cuándo están previstas las adjudicaciones de estos contratos?

La licitación y adjudicación de contratos en general en las Administraciones públicas es un proceso que no es matemático, no tenemos fechas exactas. Prevemos que las primeras adjudicaciones puedan estar a finales de este verano, pero depende de los recursos de las presuntas temeridades en las que están ciertas empresas. Esas temeridades tienen recursos. Es un proceso muy garantista y muy transparente. Eso quiero que quede claro. En el anterior proceso de licitación tuvimos 38 recursos. Son contratos por diez años y creo que merece la pena hacerlo bien y esperar.

Es una pena que el nuevo plan justo venga con el coronavirus.

Pues sí, es una pena. Quiero aprovechar la entrevista para lanzar una lanza a favor del transporte público. En ciertos momentos durante esta crisis ha sido un maltratado y estigmatizado como si fuese un vector fundamental de transmisión del coronavirus. Durante esta crisis ha sido un maltratado y estigmatizado como si fuera un vector de transmisión fundamental del coronavirus. Evidentemente tiene mucho que ver con la responsabilidad personal de los todos los que somos viajeros del transporte público. Yo acabo de venir ahora en bus urbano [ayer antes de la entrevista] y hay que mantener las normas que nos dicen, las mascarillas y limpiarse las manos. Todos tenemos que superar este miedo que tenemos hacia ellos. Y el sector está por apoyarlo. Desde luego, la Dirección Xeral de Mobilidade también. Ha habido descensos muy importantes en el uso del transporte público. No se ha recuperado todavía. Yo espero que poquito a poco y con las medidas que estamos tomando y la recuperación paulatina de la normalidad recuperemos esas cifras de viajeros. El transporte público es el futuro.

¿Cómo se puede hacer para recuperar esos viajeros que dejaron el transporte público por el virus?

Es una cuestión de concienciación, que se transmita esa sensación de tranquilidad y seguridad. El transporte público en Galicia está dando un ejemplo de limpieza.

Imagino que ha visto el proyecto del Ayuntamiento para la peatonalización de los Cantones y que la parada de Entrejardines se traslada junto a Correos, ¿qué le parece?

He visto lo que se ha transmitido a través de la prensa. La reubicación de la parada de Entrejardines, creo que entre el Teatro Colón y el edificio de Correos, no es un cambio sustancial. Desde nuestro punto de vista no tiene un impacto en los viajeros ni en las propias líneas.

Y la pregunta del millón, ¿para cuándo la intermodal?

Es un trabajo largo. Estamos colaborando codo con codo con Adif y con el Concello. Estamos a punto de cerrar el texto del convenio. El proyecto básico ya ha salido a información pública. Iniciaremos ahora las consultas sectoriales. Nuestra intención es licitar en cuanto podamos. Lo de en cuanto podamos, no depende solo de nosotros. Hay que firmar el convenio, hay que tener todos los informes sectoriales. Nuestra intención era licitar a finales de año, pero con el Covid se nos ha atrasado todo este tema de tramitaciones.