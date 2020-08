"Arteixo se desarrolla al ritmo que ponen ciertos poderosos"

El portavoz y candidato del PSOE de Arteixo desde 2015, Martín Seco, deja su acta de concejal por "incompatibilidades", según los estatutos de su partido, tras resultar elegido diputado en el Parlamento gallego, donde tomará posesión hoy. Asegura afrontar "con mucha ilusión" la nueva etapa. Tras su marcha, y con la renuncia del siguiente en la lista "por motivos laborales", volverá a la Corporación Susana Lebón.

¿Quién le relevará como portavoz en el PSOE de Arteixo?

Creo que quien ejerce el liderazgo, cuando lo deja, debe dejar libertad a los miembros del grupo municipal de elegir entre ellos a su propio portavoz. Y en sintonía con lo que diga la Ejecutiva local del partido. Yo no quería participar, porque sería como designar a un sucesor. En la política no se es padrino ni tienes derecho hereditario de nada.

¿Con qué objetivos entra en el Parlamento gallego?

Defender los intereses de toda la ciudadanía gallega. Pero también poner de relieve toda la problemática y cuestiones que tienen que ver con el Concello de Arteixo, que son muchas.

¿Qué objetivos quedaron por conseguir a nivel municipal?

Yo recojo el partido siendo concejales, tuvimos que hacer una remodelación absoluta en situación de crisis interna después de haber perdido la Alcaldía. Avanzamos a cuatro concejales y en las siguientes elecciones ya se consiguió hacer una candidatura y con un respaldo mucho más potente y logramos seis concejales. Hay que seguir trabajando en esa misma línea para seguir avanzando y conseguir una Alcaldía, que sería lo que necesita un ayuntamiento como Arteixo, con mucha capacidad económica. Es una pena que no haya una mejor gestión para dar calidad de vida y que sigamos con un modelo exclusivamente de gasto en infraestructuras.

¿Y por qué meta peleó para Arteixo que no ha logrado?

Es una pena que no se hayan cambiado sobre todo las grandes lacras en relación al pasado. Seguimos siendo un Concello totalmente opaco, nada transparente, no se implica a la gente ni se da capacidad de participación. Es una pena que no se haya cambiado el desarrollo urbanístico, el plan general sigue totalmente paralizado. Estamos en una situación de parálisis absoluta. El concello sigue sin desarrollar por vía de una planificación completa, sino que se va desarrollando al ritmo que ponen ciertos poderosos en nuestro concello. A nivel de conciliación, tiene un modelo muy anticuado. Y a nivel de empleo, que sigamos siendo uno de los ayuntamientos de la comarca con uno de los índices más de desempleo más elevado cuando tenemos a una de las empresas más grandes de toda Galicia...

Y del mundo.

Me da mucha pena eso. Sí es cierto que crece a nivel de infraestructuras, porque hay un presupuesto de más de 40 millones y se pueden hacer obras, pero me da la sensación de que a veces se pone una obra encima de la mesa para hacer la foto y ganar votos. Habría que ver primero el problema y luego buscar la solución. No somos ambiciosos, simplemente decimos: "tengo dinero, ¿en qué lo puedo gastar?". En el Gobierno local hay mucha gente querida, pero sin capacidad de gestión.

¿Qué logro celebra más?

De llevar por primera vez la posibilidad de desarrollar un plan DUSI en Arteixo, dar ese impulso.