El Concello y el Club de Atletismo de Sada impulsan una ciudad deportiva adaptada

El Concello de Sada y el Club de Atletismo sadense impulsan la creación de la Ciudad Deportiva de Mondego, que se proyectará para dar cabida al deporte adaptado e inclusivo. La entidad deportiva firmó ayer, con la asistencia de representantes del Gobierno local, un convenio con la Fundación La Caixa, que aportará 100.000 euros de los 400.000 euros que cuesta la primera de las cuatro fases en que se planifica el proyecto. El Ayuntamiento, que será titular del complejo, abonará el grueso, aunque el Club de Atletismo prevé contar también con ayudas de la Xunta y la Diputación.

Las instalaciones se ubicarán en terrenos municipales en Mondego, próximos a la escuela infantil y el centro de día. La primera fase consiste en un módulo de atletismo, con su estructura y cubierta, y está previsto que comience este año para que pueda entrar en funcionamiento el próximo año. El Club de Atletismo confía en que el proyecto esté finalizado al completo al término de este mandato municipal. Incluirá una pista exterior de 200 metros, un módulo multideporte con tres salas de 150 metros cuadrados y dos salas de cardio, además de un circuito permanente de cros y BTT. La separación entre las máquinas de un gimnasio, para permitir el paso de los deportistas en silla de ruedas, será una de las claves que distinguirán a este complejo de las demás instalaciones.

"Sin duda es una gran noticia para el deporte sadense. Permitirá entrenar a deportistas como los del proyecto Enki, que no cuentan con instalaciones adaptadas, además de aliviar las instalaciones deportivas de Sada, que están saturadas", celebra el presidente del Club de Atletismo Sada, Fernando Míguez. El presidente explica que la entidad deportiva ha sido galardonada por su trabajo en favor del deporte inclusivo y asegura que entre sus usuarios se encontrarán entidades deportivas con las que suele colaborar, como "el Proyecto Enki, un colectivo bastante importante que no tiene un espacio para entrenar, o atletas del asociación Down Coruña". Cruz Roja, Aspronaga, Unicef o la ONCE figuran también entre sus colaboradores.