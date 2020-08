"La ciudadanía de Arteixo no recibe nuestros mensajes como los de otros partidos"

El PSOE de Arteixo estrena una nueva etapa tras la marcha de Martín Seco al Parlamento de Galicia. El encargado de comandarla es Simón López, de apenas 23 años, que ya era secretario general y ahora asume la portavocía del grupo. Pretende dar mayor participación a sus compañeros de la agrupación y mejorar la comunicación del partido.

Si le dicen en 2015, cuando se afilió al PSOE, que cinco años después acabaría como portavoz y secretario general de la agrupación, ¿se lo creería?

No era mi intención lo más mínimo esta subida. Yo me afilié en 2015 con una trayectoria de participación estudiantil. Siempre me comprometí con un montón de temas sociales. Pero no me imaginaba llegar aquí.

¿Le sorprende?

Es resultado de que la gente de la agrupación pues algo habrá visto en mí. Habrá valorado mi trabajo y que aporto cosas interesantes. Y que tengo capacidad de estar en el puesto en el que estoy ahora mismo. De todas formas, el ascenso viene derivado de que hay que trabajar, y cuando se trabaja los resultados están ahí.

Además tiene 23 años, sorprende que haya llegado ahí tan joven.

Es cierto que es poco habitual que la gente de mi edad esté metida en este mundillo. En Arteixo tengo que decir que veo más interés al haber cierto movimiento en nuestro partido de incorporar a gente joven. Me habla mucha gente de mi edad y gente más joven interesándose por temas políticos.

Como nuevo portavoz, ¿qué prioridad se marca?

El proyecto que tengo yo es continuista, en el sentido de que el trabajo que se hizo desde 2015 es bueno. El trabajo anterior, el del Gobierno de Pilar Souto, no se valora lo que se debería valorar. Se valorará más con el tiempo. Mi trabajo va a ser de continuación y de mejora. Lo único que creo que hay que mejorar con intensidad es la comunicación. Algo pasa cuando la ciudadanía de Arteixo no es capaz de recibir nuestros mensajes como los de los otros partidos. Aquí hay que ver todos los problemas que puede haber: desde problemas nuestras de cara a la comunicación con el exterior y también ciertos problemas externos de ciertos intereses de prensa, ciertos intereses del Gobierno municipal como eliminar Radio Arteixo y ese tipo de cosas. Esto lo vamos a valorar y lo vamos trabajar interna y externamente.

Había dicho que quiere que la portavocía sea más plural y con más participación, ¿cómo pretende hacerlo?

Hay que repartir y hacer una especialización del trabajo con cada uno de los miembros del grupo municipal. Especialización del trabajo, un término muy económico, pero que entiende todo el mundo. Nuestra capacidad es en ámbitos.

¿La agrupación está totalmente unida?

La agrupación está totalmente unida desde hace años, es una maravilla. Cuando hay problemas se nota en el funcionamiento. Es una de las cosas que siempre aplaudo del PP. El PP internamente puede tener las discusiones que quieras, luego salen a una. Es bueno que en el ámbito de la izquierda que el debate sea dentro y una vez fuera todos salgan a ganar. Es muy bueno que la agrupación esté unida. Si todos reman es todo más fácil.