Oleiros aprobará mañana invertir 5,4 millones de euros del remanente

El Concello de Oleiros aprobará mañana de forma inicial una modificación de crédito con cargo a los remanentes afectados por la ley Montoro. El Gobierno local ha convocado un pleno extraordinario para consignar inversiones por un total de 5,429 millones de euros, de los 14 millones de remanente que atesora el Ayuntamiento. El alcalde, Ángel García Seoane, muy crítico con el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, ya había adelantado que aprobaría un importante gasto antes de que el Ejecutivo estatal dispusiese de los ahorros de la caja oleirense.

Los fondos se destinarán a la realización de 52 obras de saneamiento, energía eléctrica, depósitos de agua, asfaltado de vía pública, mejoras energéticas en las instalaciones municipales y acondicionamiento de parques y jardines. La partida más elevada es la destinada a la fase uno, de expropiaciones, de Plan Especial de Protección e Acondicionamiento do Rego de San Pedro, con 800.000 euros. La siguiente mayor cuantía prevista es la que se consigna para el acondicionamiento del entorno de las antiguas viviendas ubicadas en los números 16, 18 y 20 de Rúa Bastiagueiriño Pequeno, ahora enclavadas en el nuevo parque As Trece Rosas, con 378.289 euros.

La modificación de crédito incluye, además, un cuantía de 975.405 euros para el pago de facturas de servicios municipales y obras públicas que se preveía abonar con cargo al actual presupuesto, "teniendo en cuenta la venta de parcelas municipales que, dada la situación provocada por la Covid-19, se vio afectada", justifica el Gobierno local.

El Ejecutivo municipal justifica "la necesidad de acometer los gastos durante el presente ejercicio" por la "previsión de incremento en los consumos de los distintos suministros y servicios prestados por el Concello (energía eléctrica, abastecimiento de agua, saneamiento y depuración, etc.)" y, sobre las inversiones, se remite al "estado actual de los bienes e instalaciones sobre los que se proyectan las correspondientes obras, el cual aconseja una actuación inmediata que derive en una pronta mejora de la calidad de los servicios que presta el Concello", como recoge el informe del interventor accidental. Informa de que, "tratándose de gastos específicos y determinados que no pueden demorarse al ejercicio siguiente y para los que no existe crédito suficiente en el presupuesto municipal en vigor, procede la aprobación de un crédito extraordinario".

El habilitado nacional señala que la modificación de créditos se financia con cargo al remanente de tesorería derivado de la liquidación del presupuesto de 2019, en la parte que excede del superávit (que fue de 139.999 euros) y avisa de que, si se incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, deberá aprobarse un plan económico financiero.